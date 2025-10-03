 Aller au contenu principal
France-Lecornu propose au PS une taxe sur le patrimoine excluant les biens professionnels - sources
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 12:46

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a proposé au Parti socialiste (PS) une taxe sur le patrimoine excluant les biens professionnels, a appris Reuters de deux sources proches du chef du gouvernement.

Sébastien Lecornu poursuit ce vendredi ses consultations politiques et a promis une "nouvelle méthode de partage du pouvoir" avec l'Assemblée nationale en renonçant par exemple au recours à l'article 49.3 de la Constitution.*

(Reportage Michel Rose; rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)

Crise de gouvernement
