France-Lecornu annonce renoncer au 49.3, poursuite des consultations

Le gouvernement français n'aura pas recours à l'article 49-3 de la Constitution, a déclaré vendredi le Premier ministre Sébastien Lecornu, avant une nouvelle série de consultations politiques.

"J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article au fond permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie", a-t-il déclaré à Matignon.

"C'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus, qui a été renouvelé il y a plus d'un an, qui ressemble aux Français avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition", a-t-il expliqué.

Le Premier ministre, qui s'est engagé à présenter un projet de budget "robuste" pour 2026 alors que son prédécesseur François Bayrou a été renversé à l'Assemblée nationale après l'échec d'un vote de confiance, a affiché son volontarisme.

"Renoncer à l'article 49.3 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget", a-t-il dit, avant des rencontres prévues vendredi avec les dirigeants du Rassemblement National (RN), du Parti socialiste (PS), des Écologistes et du Parti communiste français (PCF).

L'article 49.3 donne la possibilité au Premier ministre de faire adopter un projet de loi sans un vote de l'Assemblée nationale.

"C'est le choix courageux de la confiance dans la démocratie parlementaire et le compromis", a salué Benjamin Haddad, ministre démissionnaire délégué chargé de l'Europe, sur le réseau X.

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a pour sa part estimé que de nombreuses questions sur la mise en oeuvre de ce que propose le Premier ministre restaient en suspens. "Il ne faut pas qu'il y ait d'arnaques derrière", a-t-il prévenu au micro de BFMTV.

LECORNU PROMET DES COMPROMIS

"J'ai commencé à tracer des chemins qui vont nous permettre de trouver des compromis à l'Assemblée nationale", a déclaré Sébastien Lecornu.

"Le gouvernement va devoir aussi lui changer de méthode. Des compromis avant la séance, pendant la séance, parfois aussi après les séances", a-t-il ajouté.

"Je proposerai dans les prochains jours au président de la République une liste de membres du gouvernement qui devront accepter de rentrer aussi dans une nouvelle méthode de partage du pouvoir avec l'Assemblée nationale", a-t-il également noté.

"Il y aura d'autres ruptures à venir. J'en ai déjà esquissées quelques-unes en matière de partage du pouvoir dans le pays avec la décentralisation, en matière de partage du pouvoir avec des partenaires sociaux."

Abordant les revendications des oppositions sur une plus grande justice fiscale et la suspension de la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a aussi promis des améliorations.

"C'est ce que je proposerai d'ailleurs aujourd'hui: c'est une amélioration de notre régime de retraite, notamment sur les questions de pénibilité pour les femmes, c'est pas uniquement la taxe Zucman", a-t-il dit.

Les syndicats ont organisé jeudi une journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale appliquée sous Emmanuel Macron.

