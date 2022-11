information fournie par So Foot • 24/11/2022 à 06:00

France : Le ticket d'Upamecano pour la Coupe du monde

Peu à son avantage depuis le début de son aventure chez les Bleus, Dayot Upamecano a su saisir le match face à l'Australie pour enfin étaler toute la qualité de son pied et sa science défensive. Le défenseur du Bayern devrait être confirmé pour les retrouvailles avec les Danois, où il pourrait être aligné avec Raphaël Varane.

Pour la deuxième fois en moins de 24 heures, Dayot Upamecano, un lapin plutôt difficile à mettre en cage, a été pris dans les phares du Qatar. Il a d'abord été croisé mardi soir dans un virage de la zone mixte du stade Al-Janoub, à Al-Wakrah, moins d'une heure après la large victoire de l'équipe de France sur l'Australie (4-1), tête baissée et visage fuyant, avant de s'ouvrir un petit peu :Il a ensuite été balancé en conférence de presse mercredi, pour plus ou moins délivrer le même message. Sa superbe prestation contre l'Australie ?Relance :Upamecano n'a jamais trop aimé se retrouver le nez au-dessus d'un micro, mais il y a des soirs où il n'est pas simple de les refuser. Un soir où l'on est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain alors qu'on dispute le premier match de Coupe du monde de sa carrière en est un, et le défenseur du Bayern peut, si ce n'est souffler, au moins savourer un poil, lui qui a connu des débuts complexes avec l'équipe de France. Convoqué pour la première fois en septembre 2020 à l'occasion d'un voyage en Suède, où il n'était pas passé loin d'être exclu après à peine deux minutes de jeu pour un tacle brutal, le natif d'Évreux, qui a dû travailler sur sa gestion des émotions, traînait une pancarte très lourde depuis : celle d'un défenseur central à risque, à qui Didier Deschamps a donné sa chance à quelques reprises,