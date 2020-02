Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le taux de chômage à un plus bas de 11 ans à la fin 2019 Reuters • 13/02/2020 à 08:43









FRANCE: LE TAUX DE CHÔMAGE À UN PLUS BAS DE 11 ANS À LA FIN 2019 PARIS (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du Travail (BIT) a reculé plus qu'attendu au quatrième trimestre en France et atteint un plus bas depuis fin 2008. Selon les données publiées jeudi par l'Insee, à la fin 2019, le taux de chômage tel que défini par le BIT s'est établi à 8,1% en France (département d'Outre-mer inclus, hors Mayotte) soit un recul de 0,4 point sur le trimestre. En métropole, il a reculé de 0,3 point sur la période, à 7,9%. Quel que soit le périmètre considéré, la baisse s'avère supérieure à la marge d'erreur de la statistique et porte le taux de chômage à un niveau sans précédent depuis la crise financière de 2008. Cette baisse dépasse largement les attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur un taux de chômage atteignant 8,5% fin décembre. Cette bonne nouvelle sur le marché de l'emploi devrait offrir un peu de répit à l'exécutif, confronté depuis plusieurs semaines à la contestation de son projet de réforme des retraites. Le programme présidentiel d'Emmanuel Macron prévoyait un retour du taux de chômage à 7% en 2022, sous l'effet notamment de la réforme du droit du travail et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises en lien avec la baisse de la fiscalité. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://bit.ly/37qcE1U (Leigh Thomas et Myriam Rivet, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.