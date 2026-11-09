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France: Le smic va augmenter de 1,6% dès le 1er décembre
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:14

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Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou

(.)

La ​France augmentera le smic de 1,6% ​à compter du ​1er décembre, ⁠qui passera ainsi ‌à 1.502 euros net, a ​annoncé ‌lundi le ⁠ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

Avec ⁠cette annonce, ‌le gouvernement ⁠tente de ‌répondre ⁠aux revendications sociales qui ⁠s'expriment ‌dans la rue ​depuis ‌la mi-septembre, notamment sur la ​question du salaire ⁠minimum (smic).

(Rédigé par Zhifan Liu et Claude Chendjou, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

SMIC
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