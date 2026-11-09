France-Le smic va augmenter de 1,6% dès le 1er décembre

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La France augmentera le smic de 1,6% à compter du 1er décembre, qui passera ainsi à 1.502 euros net, a annoncé lundi le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

Avec cette annonce, le gouvernement tente de répondre aux revendications sociales qui s'expriment dans la rue depuis la mi-septembre, notamment sur la question du salaire minimum (smic).

(Rédigé par Zhifan Liu et Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)