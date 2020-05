Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le Sénat adopte le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire Reuters • 06/05/2020 à 08:53









FRANCE: LE SÉNAT ADOPTE LE PROJET DE LOI PROROGEANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE PARIS (Reuters) - Le Sénat a adopté mardi en première lecture, par 240 voix contre 25, le projet de loi prorogeant jusqu'au 24 juillet l'état d'urgence sanitaire en vigueur en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus. La loi instaurant l'état d'urgence sanitaire est entrée en vigueur le 24 mars, avec un délai initial de deux mois. Les sénateurs ont aussi approuvé la création d'un système d'information rassemblant des données relatives aux personnes atteintes du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, et aux personnes ayant été en contact avec elles. Le texte doit désormais retourner devant l'Assemblée national. (Jean Terzian)

