France-Le RN maintient son opposition à Bayrou, appelle à une dissolution rapide
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:22

La cheffe de file des députés Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a réaffirmé mardi que son parti ne voterait pas la confiance au Premier ministre François Bayrou lundi prochain à l'Assemblée nationale, appelant en outre à une dissolution "ultra rapide" pour rebattre le jeu politique.

François Bayrou multiplie cette semaine les entretiens avec les responsables politiques de tous bords après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

En cas d'absence de majorité lors du vote prévu le 8 septembre au Palais-Bourbon, le gouvernement sera renversé.

"Nous sommes en désaccord absolument total sur les solutions apportées par M. Bayrou qui sont soit anecdotiques, soit profondément nocives (...) Pour nous c'est simple, nous n'avons pas confiance", a déclaré Marine Le Pen dans la cour de Matignon après son entretien avec le chef du gouvernement.

"Nous appelons à une dissolution ultra-rapide, il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse bâtir un budget", a-t-elle ajouté devant la presse.

La députée RN a déploré les "consultations a priori" du Premier ministre, arguant que François Bayrou avait "fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable".

Aux côtés de Marine Le Pen, le président du RN Jordan Bardella a indiqué que "le miracle n'a pas eu lieu" à l'issue de la réunion avec le Premier ministre.

"Cet entretien ne fera pas changer le Rassemblement national d'avis", a-t-il dit, appelant aussi à une dissolution et la tenue d'élections législatives anticipées.

"Plus tôt on retournera aux urnes, plus tôt la France aura un budget", a estimé Jordan Bardella.

Outre le RN, François Bayrou a reçu mardi les dirigeants de Place Publique et s'entretiendra dans la journée avec ceux du MoDem, des Républicains (LR), de Renaissance et d'Horizons.

Le chef du gouvernement s'entretiendra mercredi avec les responsables de l'Union des droites pour la République (UDR) et du groupe centriste Liot, avant de recevoir le Parti socialiste (PS) et l'Union des démocrates et indépendants (UDI) jeudi.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a d'ores et déjà prévenu dimanche que la décision de son parti de voter contre François Bayrou le 8 septembre était "irrévocable".

Avec l'opposition du RN, du PS comme celle de la France insoumise (LFI), le Premier ministre semble promis à l'échec et contraint à une démission.

La perspective d'une nouvelle crise politique inquiète sur les marchés financiers où le rendement de l'obligation souveraine française (OAT) à 30 ans a atteint mardi un plus haut depuis 2011.

(Rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault)

Dissolution
Budget 2026
