Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le recours au chômage partiel a nettement reculé en juin Reuters • 23/07/2020 à 11:25









PARIS (Reuters) - Le nombre d'entreprises ayant recours au chômage partiel en France a fortement diminué en juin avec la poursuite du déconfinement, renouant à la fin du mois dernier avec le niveau de la fin mars, selon les données publiées jeudi par la direction des études et des statistiques du ministère du Travail (Dares). Avec ce premier reflux depuis le début de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus et l'instauration du confinement généralisé mi-mars, 58% des salariés se trouvaient fin juin dans une entreprise ayant mis au moins une partie de ses salariés au chômage partiel, contre 73% à la fin du mois de mai. Les résultats de cette enquête, qui porte sur environ 38.000 entreprises, révèlent aussi une évolution du profil des entreprises faisant appel à ce dispositif et "contrairement au mois de mai, ce sont désormais les petites entreprises qui recourent le moins au chômage partiel", note la Dares. Au total, 42% des entreprises de 10 à 19 salariés ont eu recours en juin au chômage partiel, contre 60% pour les entreprises de 500 salariés ou plus. (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.