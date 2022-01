France: le "rebond spectaculaire" de la croissance en 2021 "efface la crise économique" (Le Maire)

L'économie française, dont la croissance s'est établie à 7% du PIB en 2021 selon l'Insee, a connu un "rebond spectaculaire" qui "efface la crise économique" liée au Covid-19, s'est félicité vendredi Bruno Le Maire.

"Au quatrième trimestre, l'économie française a dépassé la richesse qu'elle avait en 2019 et retrouvé son niveau d'avant-crise", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur France 2. Après un plongeon record du PIB en 2020 (-8%), "l'économie française tourne à plein régime et elle a une capacité de réaction forte", a-t-il assuré.

Avec un quatrième trimestre 2021 qui a connu une croissance de 0,7%, l'activité "dépasse désormais nettement" en fin d'année son niveau d'avant crise sanitaire, avait souligné quelques minutes plus tôt l'Institut national de la statistique dans sa première estimation de la croissance française en 2021.

"Il y a des secteurs qui continuent à avoir des difficultés: tourisme, événementiel, hôtellerie...", a détaillé Bruno Le Maire. "Nous les accompagnons, mais l'immense majorité des secteurs français redémarre fort."

La performance de l'économie française, qui s'annonce comme une des plus fortes de la zone euro, surpasse la prévision de l'Insee et de la Banque de France, qui tablaient sur une croissance de 6,7% pour l'an dernier.

Invité à comparer le rebond du PIB français à celui d'autres membres de l'Union européenne, le ministre a estimé qu'"on n'(était) pas là pour se dire +tiens la France est devant les autres, formidable+."

"Ce qui compte, c'est que tout le monde en Europe avance dans la même direction, crée de la croissance et nous permette de créer de nouvelles chaînes de valeurs industrielles.

"Les pays européens se sont coordonnés, au lieu d'avoir des politiques différentes (...) C'est ce qui nous a évité de perdre des emplois et des entreprises sans lesquels on n'aurait pas pu redémarrer", a développé Bruno Le Maire.