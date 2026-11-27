France-Le PIB se contracte de 0,2% au T3, le pays en récession technique

La croissance de l'économie française s'est repliée p lus qu'attendu au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee, qui dit aussi que le deuxième trimestre s'est finalement avéré légèrement négatif, ce qui place le pays en récession technique.

Les économistes définissent en effet une récession comme deux trimestres consécutifs de croissance négative.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro a baissé de 0,2% au cours de la période allant de juillet à fin septembre, plus qu'anticipé dans la première estimation publiée fin octobre (-0,1%) et par les économistes interrogés par Reuters.

Bien que les données de l'Insee indiquent une stagnation au deuxième trimestre en raison d'arrondis, le niveau réel du produit intérieur brut au cours de la période allant d'avril à fin juin est en réalité en très léger recul.

Selon les données de l'Insee, le PIB de la France s'est élevé à 664,22 milliards d'euros au deuxième trimestre, après 664,37 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année.

Au troisième trimestre, ce montant s'élève à 662,62 milliards d'euros.

Le niveau réel du produit intérieur brut n'a donc cessé de baisser à chaque trimestre depuis la fin de l'année dernière.

"Il est donc juste de dire [que] techniquement, il y a trois trimestres consécutifs de baisse", a déclaré l'Insee dans un courriel à Reuters. "Les évolutions du PIB en valeur vous permettent de constater le léger recul sur deux trimestres consécutifs au T2."

"IL EST TRÈS DIFFICILE D'IMAGINER UN REBOND"

"À la suite de cette révision, l'acquis de croissance pour 2026 n'est plus que de 0,1%. Il est très difficile d'imaginer que la demande intérieure puisse rebondir suffisamment au quatrième trimestre pour améliorer ce résultat", a commenté Charlotte de Montpellier, analyste d'ING.

"La forte baisse des exportations est la principale cause de la contraction du PIB. Elles ont reculé de 1,6%, après avoir augmenté de 2,9% au trimestre précédent, tandis que les importations ont légèrement progressé de 0,1%", a commenté Charlotte de Montpellier, analyste d'ING.

Le gouvernement français peine à faire adopter son budget pour l'année 2027, qui vise à ramener le déficit budgétaire de 5,4% du PIB cette année à 5,0% l'année prochaine, à cinq mois de l'élection présidentielle.

"Nous devons adopter un budget dans les meilleurs délais avec une cible de déficit à 5% intangible. Il nous faut impérativement redonner de la visibilité aux acteurs économiques", a réagi Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances.

"Le retour à la normale de la production énergétique, le rattrapage dans l'aéronautique, et d’un rebond agricole en 2027 nous permettent d'envisager un redressement dans les prochains trimestres."

Lundi, le ministre a indiqué que la prévision de croissance économique du gouvernement français pour 2027, fixée à 1%, pourrait être revue à la baisse.

Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, a déclaré plus tôt ce mois-ci s'attendre à une croissance de l'économie française " autour de 0,3% " sur l'ensemble de l'année 2026, après la contraction du produit intérieur brut observée lors de la publication des données préliminaires pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Leigh Thomas, Diana Mandiá et la rédaction de Paris, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)