La croissance de l'économie française s'est repliée au troisième trimestre après une stagnation sur le trimestre précédent , plus qu'initialement estimé, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee.
Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro a baissé de 0,2% au cours de la période allant de juillet à fin septembre, plus qu'anticipé dans la première estimation publiée fin octobre (-0,1%) et par les économistes interrogés par Reuters.
L'économie française est restée stable (0,0%) au cours du deuxième trimestre, après un repli de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année, semant le doute sur les perspectives économiques pour la fin de l'année.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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