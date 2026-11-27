France: le PIB recule de 0,2 % au troisième trimestre, après révision à la baisse

L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à Montrouge le 5 Septembre 2025 ( AFP / Sebastien DUPUY )

Le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,2 % au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième trimestre, a annoncé vendredi dans ses résultats détaillés l'Insee, revoyant ainsi en baisse sa première estimation, qui mesurait un recul de 0,1 %.

Les chiffres détaillés de l'Insee montrent néanmoins depuis le deuxième trimestre une légère récession "technique", laquelle se définit par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

Le produit intérieur brut s'est en effet établi à 664,2 milliards d'euros au deuxième trimestre, après 665,7 au quatrième trimestre 2025 et 664,4 milliards au premier trimestre 2026. Au troisième trimestre, il est de 662,6 milliards d'euros.

"On a désormais un très léger recul du PIB au cours du deuxième trimestre", a indiqué Marie Leclair, cheffe du département des Comptes nationaux de l'Insee, lors d'un point presse.

Cela "ne change quand même pas vraiment le tableau général que nous dressons de l'économie. Mais effectivement, on peut dire qu'on a une récession", a-t-elle ajouté.

Au total, "l'acquis de croissance" à la fin du troisième trimestre, c'est-à-dire ce que serait la croissance sur l'année si le PIB restait stable au quatrième trimestre, est de 0,1 %, indique l'Insee, rendant difficile d'atteindre le taux de 0,5 % toujours pronostiqué par le gouvernement.

"Il faudrait 1,4 % de croissance au cours du dernier trimestre pour avoir une croissance de 0,5 %" sur l'année, a indiqué Marie Leclair.

Sur le troisième trimestre, les exportations se contractent fortement (-1,6 % après +2,9 % au deuxième trimestre), tandis que la consommation des ménages accélère légèrement (+0,3 % après +0,2 %) et que les investissements reculent de nouveau (-0,9 % après -0,5 %), détaille l'Institut national de la statistique.

Au total, la demande intérieure finale hors stocks reste stable et ne contribue pas à la croissance du PIB ce trimestre (0,0 point après +0,1 point).