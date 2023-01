France: le PIB attendu "quasi stable" en janvier par la Banque de France

L'économie française devrait continuer à faire preuve de résistance, avec une stabilisation de l'activité en janvier après une "légère hausse" fin 2022, malgré les chocs énergétique et inflationniste, a indiqué mercredi la Banque de France.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) atteindrait 0,1% au quatrième trimestre de 2022, avec une "légère hausse en décembre", a précisé la banque centrale dans sa note de conjoncture mensuelle. Elle devrait ensuite devenir "quasi stable" en janvier 2023.

"La résilience se confirme et même se prolonge", a souligné le directeur général de la Banque de France, Olivier Garnier, lors d'un point presse.

La croissance du PIB atteindrait ainsi 0,1% au quatrième trimestre de 2022, en tenant compte de l'effet pénalisant des grèves de l'automne dans les raffineries et de la maintenance des centrales nucléaires, avec une "légère hausse en décembre", selon l'institution.

Elle devrait ensuite devenir "quasi stable" en janvier.

Pour l'ensemble de l'année 2022, la Banque de France a confirmé sa prévision d'une croissance de 2,6% (contre 2,5% pour l'Insee et 2,7% pour le gouvernement), avant une nette baisse de régime en 2023, à +0,3% d'après son scénario principal.

Mais il y a encore "pas mal d'incertitudes qui pèsent sur le premier trimestre", a relevé M. Garnier. Une récession "limitée et temporaire" n'est pas exclue par l'institution.

A moyen terme, la Banque de France table sur un cycle économique en trois "R": résilience, ralentissement et reprise à partir de 2024.

Dans le détail, l'activité a continué à croître en décembre dans l'industrie, les services et le bâtiment, plus fortement qu'anticipé le mois précédent, selon les résultats de la dernière enquête mensuelle réalisée par la banque centrale auprès de 8.500 chefs d'entreprise entre le 20 décembre et le 5 janvier.

En janvier, l'activité progresserait un peu dans les services et l'industrie, avec toutefois de fortes disparités sectorielles: repli dans l'habillement ou le caoutchouc-plastique notamment, et hausse dans la pharmacie, l'automobile ou l'aéronautique. Elle serait stable dans le bâtiment.