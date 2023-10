France: le PIB attendu en légère hausse de 0,1% au 3e trimestre par la Banque de France

L'activité économique devrait enregistrer une légère progression de 0,1% au troisième trimestre sur fond de ralentissement de l'inflation, a indiqué lundi la Banque de France.

Bien que résistante entre juillet et septembre, l'activité marquerait toutefois un net ralentissement après le rebond inattendu de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) observé au deuxième trimestre.

"La conjoncture d'après l'été est moins favorable que celle que l'on avait juste avant l'été", a déclaré Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France, en présentant la nouvelle enquête mensuelle de conjoncture de l'institution.

Mais "on n'est pas du tout (...) dans une situation de récession", a-t-il ajouté lors d'un point presse.

En septembre, la banque centrale avait dit anticiper une hausse de 0,1% à 0,2% du PIB au troisième trimestre.

De juillet à septembre, l'activité aurait bénéficié de la fin des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, de l'effet positif du redémarrage de réacteurs nucléaires et de la résistance de services comme l'hébergement ou la restauration, selon la Banque de France.

Sur le front des prix, la tendance est toujours à l'apaisement grâce à une détente des cours de matières premières et aux moindres difficultés d'approvisionnement.

Ainsi, 7% des industriels ont déclaré avoir augmenté leurs prix de vente en septembre, contre 29% un an plus tôt; 6% les ont même baissés, selon cette enquête menée auprès d'environ 8.500 chefs d'entreprises entre le 27 septembre et le 4 octobre.

Dans l'agroalimentaire, secteur où un projet de loi gouvernemental souhaite avancer les négociations commerciales avec l'espoir d'accélérer les baisses de prix en magasins, ils sont autant de chefs d'entreprise (7%) à avoir baissé qu'augmenté leur prix (contre respectivement 2% et 43% il y a un an).

Dans le détail, sur le seul mois de septembre, l'activité est restée quasi stable dans l'industrie. Elle a progressé dans le second oeuvre du bâtiment et les services, ces derniers ayant notamment bénéficié d'un effet Coupe du monde de rugby et d'une météo clémente.

Pour octobre, l'activité devrait un peu rebondir dans l'industrie, tandis qu'elle poursuivrait sa progression dans les services et le second oeuvre du bâtiment. Le gros oeuvre s'inscrirait en net repli dans un contexte de taux élevés.

Les difficultés de recrutement, quoique en repli, demeurent élevées (48% en septembre contre 50% en août).

Pour l'ensemble de l'année 2023, la Banque de France s'attend à une croissance de 0,9%, un peu moins que la prévision du gouvernement (1%).