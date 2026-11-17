France: Le Pen promet d'abaisser l'âge de départ à la retraite si elle entre à l'Elysée

Le parti d'extrême droite français RN présente ses projets de réforme des retraites à Paris

PARIS, 17 novembre (Reuters) - Marine Le Pen a promis mardi la suppression de la réforme des retraites ‌voulue par Emmanuel Macron, un retour progressif à un âge de départ situé entre 60 et 62 ans et l'instauration d'une part de capitalisation si elle est élue ​présidente de la République au printemps prochain.

Lors d'une conférence de presse au siège de son parti, la candidate du Rassemblement national, qui est pour l'instant en tête des intentions de vote, a présenté en détails une réforme censée préserver à la fois sa promesse d'abaisser l'âge de départ à la retraite et celle de remettre de l'ordre ​dans les finances publiques.

Le système de retraites français, l'un des plus généreux des pays industrialisés, pèse lourdement sur les finances publiques du pays, fortement endetté.

Devant les journalistes, Marine Le Pen a dit sa volonté de préserver le ​modèle social français tout en conciliant "justice sociale" et "efficacité économique".

"Des centaines de milliers de travailleurs ⁠prendront leur retraite plus tôt, gagnant deux à trois ans par rapport à ce qu'aurait imposé la réforme (de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne adoptée en ‌2023 et suspendue depuis)", a-t-elle déclaré aux côtés du président du parti, Jordan Bardella, et du député Jean-Philippe Tanguy.

Avec un montant qui devrait dépasser les 430 milliards d'euros l'an prochain, les retraites représentent le principal poste de dépenses publiques en France, où les gouvernements successifs ​ont eu du mal à en maîtriser le coût sans ‌susciter une levée de bouclier populaire.

Marine Le Pen a proposé la constitution, en une génération, d'un fonds de retraite de ⁠900 milliards d'euros s'ajoutant au modèle de répartition existant.

Le prélèvement de 12 milliards d'euros par an sur certaines cotisations patronales alimenterait ce fonds géré par la Caisse des Dépôts, avec un rendement annuel moyen de 4% à 6%.

POSSIBLE RÉFÉRENDUM

Marine Le Pen a dit son souhait de voir sa réforme adoptée par voie parlementaire.

"Nous pensons de plus en ⁠plus qu'en cas de victoire, nous ‌serons les seuls à pouvoir avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale", a dit la candidate. "Si ça n'était pas le cas, nous ⁠soumettrions cette réforme par référendum."

Les finances publiques françaises préoccupent le marché obligataire. La deuxième économie de la zone euro ne devrait croître que de 0,4% cette année et ‌de 0,6 % en 2027, soit le taux de croissance le plus faible de l'Union européenne, selon les prévisions de la Commission européenne publiées mardi.

Le ⁠mois dernier, Marine Le Pen a promis de réaliser 140 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du prochain mandat ⁠présidentiel, en 2032.

"Nous prenons les problématiques à ‌bras le corps", a déclaré la candidate mardi pour rassurer les marchés, insistant aussi sur la nécessaire "acceptabilité" des réformes proposées.

Selon le projet du RN, les travailleurs pourront prendre ​leur retraite entre 60 et 62 ans s'ils ont cotisé pendant 40 à 42 annuités, ‌en fonction de leur âge d'entrée sur le marché du travail. De nombreux salariés ayant fait des études supérieures continueraient probablement à travailler jusqu'à un âge avancé pour éviter une réduction de leurs ​pensions de retraite.

Jordan Bardella a évoqué pour sa part un durcissement des règles régissant les périodes de cotisation aux régimes de retraite et des incitations financières pour que les employeurs gardent en poste les travailleurs âgés.

Selon Jean-Philippe Tanguy, la réforme des retraites coûtera "18,6 milliards d'euros" d'ici 2032, soit un coût net de 10,1 milliards. Le ⁠déficit des retraites atteindrait 4,8 milliards d'euros en 2032 au lieu des 9,5 milliards actuellement prévus.

Pour Maël de Calan, porte-parole d'Edouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle qui propose pour sa part un relèvement à 65 ans de l'âge de départ à la retraite, la réforme du RN "va mettre le régime en faillite et passer la facture aux jeunes générations".

Investisseurs et économistes se demandent si les objectifs du parti d'extrême droite sont compatibles avec l'abandon de la réforme de 2023 qui relève l'âge de départ de 62 à 64 ans.

La France possède l'un des âges légaux de départ à la retraite les plus bas des pays les plus industralisés et l'une des espérances de ​vie les plus longues.

(Reportage Leigh Thomas et Elizabeth Pineau)