France-Le Pen et Mélenchon s'installent dans la course à l'Elysée, embouteillage à leur suite

À six mois du départ de l'Elysée du président français Emmanuel Macron, au pouvoir depuis 2017 et contraint à seulement deux mandats consécutifs par la Constitution, de nombreuses personnalités ont fait part de leur intention de lui succéder, de manière plus ou moins formelle.

Emmanuel Macron quittera ses fonctions le 13 mai 2027.

Les instituts de sondage donnent pour l'heure la candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, largement en tête au premier tour autour de 35%, et gagnante au second dans la plupart des configurations.

Loin derrière en seconde position, le chef de la file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, creuse l'écart avec les candidats suivants, en particulier ceux de la droite et du centre où l'idée d'une primaire ou d'une entente entre prétendants fait son chemin.

Pour se présenter, 500 parrainages d'élus locaux sont nécessaires.

En 2022, douze candidats avaient brigué la magistrature suprême. Le record de 16 candidats remonte à 2002.

Voici la liste des candidats possibles, déclarés ou non, à l'élection présidentielle française, scrutin uninominal majoritaire à deux tours prévu les 18 avril et 2 mai 2027.

LES CANDIDATS DÉCLARÉS

Condamnée le 7 juillet par la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants parlementaires européens du Front national, la cheffe de file du Rassemblement national MARINE LE PEN s'est pourvue en cassation, confirmant dans la foulée sa quatrième candidature à l'Elysée.

A 58 ans, la double finaliste du scrutin présidentiel en 2017 et 2022 s'est lancée au détriment de son dauphin Jordan Bardella, président du RN qui aura 31 ans le 13 septembre, pressenti à Matignon en cas de victoire.

Après avoir présenté dévoilé une partie de son programme - mesures pour le logement, trajectoire budgétaire, notamment - la candidate s'exprimera la semaine prochaine sur les retraites.

Candidat à l'Élysée depuis septembre 2025, l'ancien Premier ministre (2017-2020) EDOUARD PHILIPPE, 55 ans, a vu son ambition confortée par sa victoire aux élections municipales en mars dans sa ville du Havre (Seine-Maritime).

En perte de vitesse dans les intentions de vote au premier tour dans les derniers sondages, le président d'Horizons reste hostile à un primaire malgré les appels en ce sens d'un camp effrayé par la perspective d'un second tour Le Pen-Mélenchon.

Il a reçu le soutien de personnalités comme le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Moriset.

Le Parquet national financier a ouvert une enquête visant Edouard Philippe pour détournement de fonds publics et favoritisme, en lien avec la Cité numérique du Havre.

Après la publication d'un livre et un tour de France, l'ex-Premier ministre et actuel secrétaire général de Renaissance, GABRIEL ATTAL, 37 ans, a annoncé sa candidature fin mai dans un village de l'Aveyron.

En campagne depuis lors, le député des Hauts-de-Seine aborde cette fin d'année avec du retard dans les sondages derrière Edouard Philippe et plaide pour une "primaire des démocrates".

Lors d'une consultation en avril, 73,8% des adhérents du parti Les Républicains (LR) ont désigné leur président BRUNO RETAILLEAU, sénateur vendéen de 65 ans, candidat à la présidentielle, écartant de fait l'idée d'une primaire interne.

La campagne de l'ex-ministre de l'Intérieur peine à décoller, nourrissant des inquiétudes dans son camp.

Facilement réélu maire de Cannes en mars, le libéral ex-LR DAVID LISNARD, 57 ans, fondateur du parti Nouvelle Énergie, a annoncé en janvier sa candidature à l'Elysée.

Partisan d'une primaire à droite et très actif sur les réseaux sociaux, le président de l'Association des maires de France dépasse Bruno Retailleau et atteint 9% des intentions de vote dans les récents sondages.

Après avoir remporté 7% des voix en 2022, le nationaliste ERIC ZEMMOUR, 68 ans, fondateur du parti d'extrême droite Reconquête, a officialisé en septembre sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle.

À gauche, le chef de file de La France insoumise (LFI), JEAN-LUC MÉLENCHON, 75 ans, est en campagne depuis l'annonce, le 3 mai, de sa quatrième candidature à l'Elysée.

"Il faut tout changer" a-t-il lancé lors de son dernier grand meeting, samedi au Bourget (Seine-Saint-Denis), où il a présenté son programme d'un millier de mesures baptisé "L'Avenir en commun".

En 2022, l'ancien sénateur avait réuni 22% des suffrages, échouant à se qualifier pour le second tour à 420.000 voix près. La radicalité de celui qui se prétend le "mieux préparé" de sa famille politique divise la gauche.

Représentant affiché d'une gauche distincte de celle des "insoumis", l'eurodéputé Place Publique RAPHAËL GLUCKSMANN, 47 ans, a remporté la primaire sociale-démocrate dès le premier tour en octobre, au détriment des autres candidats : le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, les députés socialistes Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel, l'ancienne ministre et candidate à l'Elysée Ségolène Royal.

Crédité de 11% à 13% des intentions de vote, Raphaël Glucksmann a annoncé ce lundi sur BFMTV avoir refusé le poste de Premier ministre que lui a proposé Emmanuel Macron en 2024.

Désigné candidat à l'Elysée en tant que secrétaire national du Parti communiste français, FABIEN ROUSSEL, 57 ans, pâtit du récent départ vers LFI de plusieurs députés de son camp.

Le maire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), qui avait rassemblé 2,28% des voix en 2022, se dit toutefois déterminé à aller "jusqu'au bout".

La secrétaire nationale des Écologistes, MARINE TONDELIER, 40 ans, a fait valider sa candidature par son parti. Des voix, comme celle de la députée Sandrine Rousseau, s'élèvent dans son parti en faveur d'un rapprochement avec La France insoumise.

Les députés ex-LFI CLÉMENTINE AUTAIN, 53 ans, et FRANÇOIS RUFFIN, 51 ans, sont candidats à l'Elysée, de même que la députée "verte" des Deux-Sèvres et ex-ministre DELPHINE BATHO, 53 ans. Egalement en lice, le maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) KARIM BOUAMRANE, 53 ans.

La représentante du parti trotskiste Lutte ouvrière, NATHALIE ARTHAUD, enseignante de 57 ans, est candidate à l'Elysée pour la quatrième fois, après avoir recueilli 0,56% des voix en 2022.

TEDDY RINER, le plus titré des judokas français âgé de 37 ans, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle afin de porter une réponse "crédible et juste" à la "colère" et à "la fracture sociale qui traverse pays".

Titulaire de cinq titres olympiques et 11 titres mondiaux, le sportif a fait cette annonce surprise ce lundi dans une vidéo sur Instagram, sous le slogan "La France qu'on veut".

"Je veux être candidat, je me bats pour être candidat", a récemment déclaré sur BFMTV DOMINIQUE DE VILLEPIN, qui aura 73 ans le 14 novembre, fondateur du mouvement La France humaniste.

L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac reste célèbre pour avoir signifié le refus de la France d'entrer en guerre contre l'Irak aux Nations Unies en 2003 tente de réunir les 500 parrainages qui lui avaient échappé en 2012.

Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour "recel de détournements de fonds publics" sur l'acquisition d'une statuette et d'un buste de Napoléon reçus en cadeaux par Dominique de Villepin alors qu'il était ministre des Affaires étrangères (2002-2004).

L'éditorialiste NATACHA POLONY, 51 ans, qui avait soutenu Jean-Pierre Chevènement en 2002, a annoncé sa candidature à l'Elysée. "J'en ai assez de commenter le désastre", a-t-elle déclaré sur RTL.

LES CANDIDATS POTENTIELS

Le départ anticipé de CHRISTINE LAGARDE, 70 ans, de la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) alimente l'hypothèse d'une candidature à l'Elysée de la première Française à avoir occupé le poste ministre de l'Economie avant de prendre la tête du Fonds monétaire international en 2011, puis de la BCE en 2019.

"Je veux avoir la liberté de parole, la liberté d'expression, et la liberté de m'engager sur des sujets qui ne relèvent pas de la politique monétaire", a-t-elle déclaré dans une vidéo sur le réseau X.

Christine Lagarde quittera la tête de la BCE en février au lieu de novembre 2027.

"Je me prépare", répète l'ancien président de la République socialiste FRANÇOIS HOLLANDE, 72 ans, mettant en avant son expérience de chef d'Etat entre 2012 et 2017 et son élection comme député de Corrèze en 2024.

En pleine promotion de son livre "Unir" (Robert Laffont), celui qui avait renoncé fin 2011 à briguer un second mandat présidentiel promet une candidature social-démocrate indépendante de LFI et devrait préciser son ambition en janvier.

"Ma volonté d'être candidat est pleine et entière", a déclaré sur France Inter l'ancien Premier ministre socialiste BERNARD CAZENEUVE, 63 ans. Hostile à LFI, celui qui se définit comme un "républicain de gauche" a quitté le Parti socialiste en 2022, après la formation de la Nupes, et créé son mouvement "La Convention". Comme François Hollande, il a refusé de participer à la primaire socialiste.

A droite, MICHEL BARNIER, Premier ministre de septembre à décembre 2024, a déclaré au Figaro se sentir "capable" d'être président de la République. Après son départ de Matignon, le Savoyard de 75 ans qui se dit "loyal" et "libre" a été élu député lors d'une législative partielle à Paris.

Le président des Hauts-de-France, XAVIER BERTRAND, 61 ans, ne cache pas son désir d'être de nouveau candidat sur une ligne hostile à tout rapprochement avec l'extrême droite. L'ancien ministre de la "droite sociale" a participé sans succès par le passé à plusieurs primaires de son camp.

A la différence de Bruno Retailleau, le chef de file des députés Les Républicains LAURENT WAUQUIEZ continue de plaider pour une large primaire de la droite allant d'Edouard Philippe à Éric Zemmour. L'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes âgé de 51 ans a évoqué en mars 2025 dans La Dépêche du Midi son "objectif de reconstruire notre pays".

Candidat en 2017 et 2022, l'ancien député des Pyrénées-Atlantiques JEAN LASSALLE, 71 ans, a déclaré en janvier à La République des Pyrénées "se préparer tout doucement" à une éventuelle candidature.

Ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes et de la lutte contre les Discriminations, AURORE BERGÉ, qui aura 40 ans le 13 novembre, est favorable à une primaire "du bloc central aux Républicains" et n'exclut pas d'y participer.

LES AUTRES CANDIDATS POSSIBLES OU DÉCLARÉS

Parmi les autres personnalités ayant fait part de leur désir d'Elysée figurent le dirigeant du groupe de grande distribution Leclerc MICHEL-EDOUARD LECLERC, 74 ans, qui "n'exclut rien" et se considère "pas plus con qu'un autre" (3 février, France Inter).

Le banquier d'affaires classé à gauche MATTHIEU PIGASSE, 58 ans, entend "être utile" pour montrer que "des politiques de rupture sont possibles."

Les souverainistes NICOLAS DUPONT-AIGNAN, président de Debout La France âgé de 65 ans, FRANÇOIS ASSELINEAU, 69 ans, président de l'Union populaire républicaine et FLORIAN PHILIPPOT, 45 ans, ancien vice-président du Front national et actuel président des Patriotes, sont candidats.

Même ambition affichée pour Erwan ROHOU (Mouvement écologiste indépendant), 57 ans, CLARA EGGER (Solution démocratique), 38 ans, ANTOINE MIKOLAJCZAK (Équinoxe), 27 ans, ANASSE KAZIB (Révolution permanente), 39 ans, SELMA LABIB (NPA-Révolutionnaires), 31 ans, l'avocat JUAN BRANCO (Les Ruches), 37 ans, LYDIE MASSARD (Union démocratique bretonne), 48 ans, BENOÎT MATHIEU, 27 ans, et le chanteur FRANCIS LALANNE, 68 ans.

(Rédigé par Elizabeth Pineau)