France: le climat des affaires stable en décembre, selon l'Insee

Le climat des affaires est resté stable en décembre en France, s'établissant pour le quatrième mois d'affilée à 102 points, légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période, selon des données publiées jeudi par l'Insee.

"La situation conjoncturelle est stable en décembre dans la plupart des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail pour lequel elle s'améliore un peu", explique l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'indicateur se montre particulièrement résilient dans un contexte de forte inflation et face aux perspectives conjoncturelles moroses: la croissance du PIB devrait être "faiblement positive" en 2023, après 2,6% cette année, selon l'estimation de la Banque de France.

Le moral des commerçants, concessionnaires automobiles et garages inclus, progresse de 3 points pour atteindre la moyenne de longue période, fixée à 100 par convention.

L'indicateur est porté par le secteur automobile, plus optimiste sur les commandes, alors qu'il reste stable à 93 pour le seul commerce de détail hors voitures.

Dans l'industrie manufacturière, le climat des affaires se stabilise à 101 après avoir perdu deux points entre octobre et novembre.

"L'opinion des chefs d'entreprise du secteur concernant leur activité récente s'améliore", mais "ces derniers sont moins positifs concernant leurs carnets de commandes étrangers", détaille l'Insee.

Pour le bâtiment, l'indicateur est inchangé à 114 points en décembre. Du côté des services, il s'établit à 104 pour le deuxième mois d'affilée.

Le climat de l'emploi rebondit, lui, pour atteindre 111, restant bien au-dessus de la moyenne de longue période.

En cause: l'amélioration de l'opinion sur "l'évolution récente des effectifs dans les services" et, "dans une moindre mesure", dans l'industrie et le commerce de détail.