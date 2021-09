France : le climat des affaires repart légèrement à la hausse en septembre, selon l'Insee

Le climat des affaires est légèrement reparti à la hausse en septembre, après deux mois de recul, se situant toujours à un "haut niveau", a indiqué jeudi l'Insee.

Ce rebond tient à un plus grand optimisme des chefs d'entreprises dans le secteur des services et du bâtiment, tandis que les perspectives se dégradent dans l'industrie et le commerce de détail, détaille l'Institut national de la statistique.

Calculé à partir des opinions des chefs d'entreprise sur leur activité, l'indicateur qui synthétise le climat des affaires en France a ainsi pris un point à 111 points en septembre, toujours au-dessus de sa moyenne de longue période qui est de 100 et de son niveau d'avant la crise du Covid-19 qui était de 106, précise-t-il.

Dans le secteur des services, l'indicateur progresse de un point, les chefs d'entreprises interrogés se disant plus optimistes sur leur perspectives d'activité et de demande.

À l'inverse, le climat des affaires se détériore nettement dans l'industrie (-4 points), les dirigeants faisant notamment état de difficultés de production, en cette période de tension sur les matières premières.

Même chose dans le commerce de détail (-3 points), les entreprises ayant là encore revu à la baisse leur niveau de production passé. Hors automobile, le climat des affaires dans le commerce de détail passe en dessous de son niveau de longue période.

Par ailleurs, l'Insee indique que le climat de l'emploi est "un peu moins favorable", en recul de deux points, du fait de difficultés signalées dans les services, hors intérim. Mais à 106 points, il reste lui aussi au-dessus de sa moyenne de longue période.