France : le climat des affaires repart à la baisse en novembre, dans tous les secteurs, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le climat des affaires en France est reparti à la baisse en novembre dans tous les secteurs d'activité, après un timide rebond en octobre, l'indicateur le mesurant perdant deux points pour tomber à 95, annonce vendredi l'Insee.

"En novembre 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France se replie et perd deux points. À 95, il s'éloigne de sa moyenne de longue période (100)", précise l'Insee dans un communiqué.

L'indicateur du climat de l'emploi, en revanche, s'améliore légèrement et gagne un point, en raison notamment du "rebond du solde relatif aux effectifs prévus dans les services (hors intérim)", alors que débute la saison des fêtes de fin d'année.

L'Insee souligne que "l'indicateur du climat des affaires recule dans tous les secteurs interrogés", notamment dans les services et dans le commerce de détail, mais aussi dans l'industrie, le bâtiment et le commerce de gros.

C'est dans le commerce de détail que le climat des affaires est le plus bas. Il perd deux points, plombé par les "perspectives générales d'activité et (les) intentions de commandes" .

Le communiqué ne fait toutefois pas référence aux manifestations qui pénalisent l'activité commerciale dans plusieurs villes de France depuis la mi-octobre, ni aux dégradations qui les ont accompagnées le 17 octobre.

Dans l'industrie, la baisse "s'explique principalement par le repli du solde d'opinion relatif aux carnets de commande étrangers", et dans les services, elle "résulte principalement du repli des perspectives d'activité. Le climat des affaires dans l'hébergement et la restauration se replie fortement".

Par ailleurs, "l'opinion des entrepreneurs du bâtiment sur leur activité passée et prévue se dégrade, de même que celle concernant leurs carnets de commandes".

Quant au commerce de gros, le climat des affaires bimestriel "se dégrade pour le troisième bimestre consécutif", et l'indicateur s'éloigne encore de sa moyenne de longue période "sous laquelle il évolue depuis janvier 2023. Le solde d'opinion relatif aux perspectives générales d'activité diminue fortement et celui relatif aux intentions de commandes poursuit sa baisse."

Les réponses ayant servi à l'élaboration de ces indicateurs ont été recueillies entre le 27 octobre et le 17 novembre 2026, précise l'Insee, qui souligne que "l'essentiel des entreprises répondent au cours des deux premières semaines de collecte".