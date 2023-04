France: le climat des affaires en légère baisse en avril, selon l'Insee

Le climat des affaires s'est légèrement détérioré en France au mois d'avril tout en restant un peu supérieur à sa moyenne de longue période, selon des données publiées jeudi par l'Insee.

L'indicateur, qui synthétise l'opinion des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, ressort à 102 points, un point en dessous du climat des affaires de mars et deux points au-dessus de sa moyenne de longue période, précise l'Institut national de la statistique.

Cette légère baisse est principalement liée à "la détérioration de la situation conjoncturelle dans les services et dans l'industrie", selon l'Insee.

Le climat des affaires se détériore ainsi pour le troisième mois d'affilée dans les services (103 points contre 105 points en mars), les chefs d'entreprise interrogés étant moins optimistes en ce qui concerne l'activité, la demande et les effectifs.

"Les données du climat des affaires indiquent que le rythme de croissance de l'économie française sera probablement très faible au cours des prochains trimestres", analyse l'économiste d'ING Charlotte de Montpellier qui prédit "une croissance de l'ordre de 0,1% en glissement trimestriel pour le deuxième trimestre".

Descendu à 108, le climat de l'emploi perd deux points alors qu'il était resté stable depuis décembre 2022. Cette baisse s'explique par des inquiétudes quant à l'évolution récente et à venir des effectifs dans les services (hors agences d'intérim) et dans l'industrie.

Un secteur de l'industrie où le climat des affaires se détériore pour le deuxième mois d'affilée "sous l'effet du recul des soldes d'opinion relatifs à la production prévue et aux carnets de commandes".

En ce qui concerne le bâtiment, l'indicateur synthétique du climat des affaires reste stable malgré les perspectives d'activité jugées un peu moins favorables par les chefs d'entreprise.

Le commerce de détail, y compris le commerce et la réparation automobile, sont les seuls secteurs où le climat des affaires s'améliore un peu. Un optimisme dû notamment aux prévisions des commandes à venir.

"La seule bonne nouvelle du rapport est le net repli des prix de ventes prévus par les industriels et les commerçants et le léger repli des prix prévus dans le secteur des services et du bâtiment", résume Charlotte de Montpellier.

Après s'être nettement dégradé à la suite de l'offensive militaire russe en Ukraine, lancée en février 2022, le climat des affaires s'est stabilisé juste au-dessus des 100 points à l'été 2022 et n'a guère varié depuis.