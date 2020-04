France: le climat des affaires atteint son plus bas historique en avril (Insee)

Le climat des affaires en France a atteint son plus bas niveau historique en avril, plombé par la mise à l'arrêt de l'économie par la crise du coronavirus, cédant plus de 30 points par rapport au mois de mars.

Cet indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchande, s'est situé à 62 points en avril, son niveau le plus bas depuis le lancement de cet indicateur en 1980, a précisé l'Institut national de la statistique (Insee) dans un communiqué.

"Le précédent niveau plancher était de 69 et avait été atteint en mars 2009", a-t-il souligné. Sa moyenne de longue période est de 100 points.

La crise du coronavirus a entraîné en avril une dégringolade historique du climat de l'emploi, qui a perdu 25 points par rapport à mars pour se situer à 70 points, également son niveau le plus bas depuis la crise de 2008.

Le climat des affaires a subi, par ailleurs, une "très lourde chute" dans les services, cédant 37 points par rapport à mars pour se situer à 55 points, également son plus bas historique.

L'Insee prévient que ses statistiques du mois d'avril peuvent être "moins précises qu'à l'accoutumée".

"Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 25 mars et le 17 avril 2020, en période de confinement général, par internet uniquement et sans relance", a souligné l'institut, reconnaissant que le taux de réponse a été "plus faible (...) qu'habituellement".