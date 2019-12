France: la santé financière des petites entreprises s'est améliorée (observatoire)

La situation financière des PME s'est améliorée depuis cinq ans avec un accès au crédit bancaire qui n'a jamais été aussi facile, selon un rapport de l'Observatoire du financement des entreprises paru mercredi.

"Par rapport au milieu des années 2010, la situation économique et financière des PME et TPE (très petites entreprises) françaises s'est améliorée" avec toutefois des ratios comptables "généralement à des niveaux moins favorables" qu'avant la crise financière de 2008, selon le rapport.

"2018 avait montré une petite inflexion", mais "il n'y a pas eu d'effet gilets jaunes", a précisé lors d'une présentation à des journalistes le président de l'observatoire et médiateur du crédit, Frédéric Visnovsky.

Les taux "d'accès au crédit atteignent des niveaux inédits" et "pour les PME (moins de 250 salariés) peuvent difficilement croître davantage", tandis que ces entreprises ont obtenu à 90% en moyenne les crédits de trésorerie demandés et à plus de 95% leurs crédits d'investissement sur les quatre derniers trimestres, selon le rapport.

Pour les TPE (jusqu'à 10 salariés), dont une sur cinq a des fonds propres nuls ou négatifs, et 15% sont en difficulté financière, les demandes de crédit de trésorerie ont tout de même été satisfaites à 70% et celles d'investissement à 87%.

Les dettes des PME sont du crédit bancaire à 85% tandis que les grandes entreprises ont majoritairement recours aux marchés financiers.

"La question du financement n'est aujourd'hui plus prioritaire dans les préoccupations des chefs d'entreprise", selon l'observatoire, alors que "la disponibilité de travailleurs qualifiés", "trouver des clients" et "la réglementation" constituent désormais leurs premiers soucis.

Un problème qui demeure en revanche est le non-respect des délais de paiement, malgré le récent renforcement des amendes et la publication des noms des mauvais payeurs.

En payant avec retard, en général "les grandes entreprises font payer les plus petites", remarque M. Visnovsky.

Ces délais de paiement évoluent dans une fourchette comprise entre 15 et 20 milliards d'euros qui est "stable", selon lui.

Si le taux d'endettement des PME, de 80% en moyenne, est plus bas que sur la période 2006-2012 (100% en moyenne), la croissance des crédits aux PME dépasse 6% par an depuis la mi-2018.

Et si cet endettement reste soutenable en période de taux particulièrement bas, M. Visnovsky relève qu'il pourrait en être autrement si ces taux remontaient, car leurs emprunts ont des taux variables, contrairement à ceux de la majorité des particuliers.