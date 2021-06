France: la reprise des importations creuse le déficit en avril mais la décrue est en vue

Le déficit commercial de la France s'est encore creusé en avril, pour atteindre 6,2 milliards d'euros, sous l'effet d'une reprise plus marquée des importations que des exportations, ont annoncé mardi les Douanes dans un communiqué.

Le déficit énergétique contribue à hauteur de 2,8 milliards d'euros à cette contre-performance mais, hors énergie, "le déficit croît depuis quatre mois" et atteint même en avril "un niveau record", hors période Covid en 2020, souligne les Douanes.

Depuis décembre, où il s'élevait à 4,1 milliards d'euros, le déficit n'a cessé de s'aggraver, sous l'effet d'une accélération de la hausse des importations. En avril, elles progressent de 700 millions d'euros, plus vite que les exportations (+400 millions d'euros).

"En cumul sur douze mois glissants, le déficit s'établit à 70 milliards d'euros, un niveau supérieur au cumul enregistré sur l'année 2020", notent les Douanes.

En revanche, la Banque de France relève une "légère amélioration" du solde de la balance des paiements, qui inclut les services.

Ainsi, le déficit des transactions courantes ressort à 1,4 milliard, après -2,7 milliards en mars. L'excédent des services qui ne cessait de fondre depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19 croît même de 900 millions d'euros, grâce aux services d'assurance et "dans une moindre mesure" aux services de conseil, recherche et développement et de commerce.

En revanche, "les voyages demeurent atones", note la Banque de France.

Pour l'assureur-crédit Euler Hermès, qui a publié son Baromètre export 2021, le solde extérieur de la France devrait s'améliorer dans les mois qui viennent.

A court terme d'abord, "avec l'été qui arrive, la facture énergétique va s'alléger et les importations de matériel de bureau pour le travail vont diminuer maintenant que les gens sont équipés", explique à l'AFP Selin Ozyurt, économiste France chez Euler Hermes.

Concernant le tourisme, atout tricolore, "le surplus commercial va revenir mais pas l'ancien modèle du tourisme de masse, en provenance d'Asie: nous misons plutôt sur un tourisme américain et européen, grâce au passeport vaccinal", ajoute Selin Ozyurt. Et au vu de l'épargne accumulée dans tous ces pays, les dépenses pourraient être élevées, pronostique l'économiste.

Au niveau mondial, Euler Hermès s'attend à ce que les échanges commerciaux rebondissent de 7,9% en 2021 et les exportations françaises de 8%. Le rebond, tiré par la demande américaine, aurait pu être plus vigoureux sans les nombreux facteurs qui perturbent les chaînes d'approvisionnement, de la flambée des prix des conteneurs, qui ont quadruplé en un an, aux pénuries d'intrants qui allongent les durées de livraison et renchérissent les coût de production.

Ces tensions devraient se résorber "d'ici la fin de l'année" et les exportateurs français pourraient bénéficier d'une demande additionnelle de 59 milliards d'euros en 2021, selon Euler Hermès.

Un surplus de demande externe qui bénéficiera notamment à l'agroalimentaire et au secteur pharmaceutique, et devrait émaner des principaux partenaires français: Allemagne, Etats-Unis, Belgique, Espagne et Chine.