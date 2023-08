France: la production industrielle recule de 0,9% en juin (Insee)

La production industrielle en France a reculé de 0,9% au mois de juin, contre +1,1% le mois précédent, s'affichant en repli dans la plupart des branches sur un mois, a rapporté vendredi l'Insee.

Les biens d'équipements (-1,5%), industries agroalimentaires (-0,7 %), matériels de transports (-0,9%), industries extractives, énergie, eau (-0,4%) et cokéfaction-raffinage (-0,7%) s'affichent en baisse, a indiqué l'institut de la statistique dans un document mensuel.

La seule production manufacturière a de son côté reculé de 1,0%.

Sur l'ensemble du deuxième trimestre, la production industrielle est en revanche en hausse de 1,1% et celle de la production manufacturière de 1,5% par rapport au même trimestre de l'année précédente, précise l'Insee.

La production a augmenté fortement dans les matériels de transport (+14,1%), particulièrement dans l'industrie automobile (+18,8%), "moins affectée qu'il y a un an par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques", précise l'Insee.

Elle est aussi en progression dans les biens d'équipement (+6,4%) et dans la cokéfaction-raffinage (+3,0%) tandis qu'elle a reculé dans les industries agroalimentaires (-1,2%) et les industries extractives, énergie, eau (-0,8%).

Dans le contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz sur fond de guerre en Ukraine, "les branches intensives en énergie sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production", indique par ailleurs l'Insee pour justifier les forts reculs de la production industrielle trimestrielle dans la sidérurgie (-29,6 %), la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-23,0 %), et de produits chimiques de base (-10,0%).