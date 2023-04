France: la production industrielle rebondit de 1,2% en février

La production industrielle en France a rebondi de 1,2% sur un mois en février après avoir baissé de 1,4% en janvier, tirée à la hausse par les matériels de transport, a rapporté mercredi l'Insee.

La production automobile a progressé en février de 3,4% par rapport à janvier tandis que celle des "autres matériels de transport" qui comprennent notamment les avions, a augmenté de 7,3%, a détaillé l'Institut national de la Statistique.

Sur les trois derniers mois (décembre à février) comparés à la même période de l'an passé, l'industrie automobile voit sa production augmenter de 16,4%, car elle est "moins affectée qu'il y a un an par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques", explique l'Insee dans son communiqué.

Le secteur "industries extractives, énergie, eau" est en revanche en recul 6,1% sur la même période, "essentiellement du fait de la baisse de la production d'électricité".

Sur un an également, la sidérurgie s'effondre de 25,9% dans un "contexte de renchérissement de l'électricité et du gaz", tout comme la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-22,5%) ainsi que de produits chimiques de base (-19,9%).

Sur un mois, par rapport à janvier, l'ensemble de l'industrie manufacturière a vu en février sa production orientée à la hausse de 1,3%, après avoir baissé de 1,5% le mois précédent.

Toujours sur un mois, la plupart des grandes branches se sont redressées en février, l'industrie agro-alimentaire de 1,6%, les biens d'équipement de 0,9%, la chimie de 1,9% et la pharmacie de 3,8%.

En dehors du secteur manufacturier, le secteur "industries extractives, énergie, eau" connaît une très légère progression de 0,3%, tandis que la construction augmente de 1,6%.

Les chiffres pour janvier, aussi bien pour l'industrie dans son ensemble que pour le secteur manufacturier, ont été revus à la hausse par l'institut, qui avait dans un premier temps rapporté des baisses de production de respectivement 1,9% et 1,8%.