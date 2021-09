France: la production industrielle progresse de 0,3% en juillet

La production industrielle a poursuivi sa progression en juillet à +0,3% sur un mois, le seul secteur manufacturier croissant lui de 0,6%, a rapporté vendredi l'Insee.

L'industrie a donc continué de rattraper son retard par rapport à son niveau d'avant la crise sanitaire, même si elle reste en retrait de 4,8% par rapport à février 2020, dernier mois avant l'explosion de l'épidémie en France, indique l'Institut national de la statistique.

La production s'est en particulier redressée dans les matériels de transport (+2,9%), même si elle reste encore inférieure de 25,5% à son niveau d'avant la crise, ou encore dans les industries agroalimentaires (+1,7%), où elle a dépassé son niveau de février 2020, et les biens d'équipement (+0,7%).

La construction a aussi vu sa production croître (+1,4%) sur un mois, après un repli en juin.

A l'inverse, la production a régressé dans les industries extractives, l'énergie et l'eau (-0,8%) et dans la cokéfaction et le raffinage (-7,4%).

Enfin, l'Insee a légèrement révisé à la hausse l'évolution de la production industrielle pour le mois de juin, à +0,6% contre +0,5% annoncé précédemment.