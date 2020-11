France: la production industrielle poursuit son rebond en septembre (Insee)

La production industrielle en France a poursuivi son rebond en septembre, augmentant de 1,4% par rapport à août, mais reste encore inférieure de 5,1% à son niveau de février, avant la crise du coronavirus, rapporte l'Insee mardi.

La production manufacturière, dont la progression avait ralenti de 0,8% sur un mois en août, accélère avec 2,2% de hausse en septembre, selon le communiqué de l'Institut national des statistiques.

Par rapport au mois de février, l'industrie manufacturière reste en retrait de 5,5%.

La production augmente dans toutes les branches de l'industrie manufacturière, mais de manière inégale.

L'augmentation atteint 8,8% dans les matériels de transport, avec +5,9% dans l'industrie automobile, branche qui opère sur l'ensemble du troisième trimestre un redressement spectaculaire de 146,5% par rapport au trimestre précédent.

Mais même après cette hausse, le niveau de production dans l'automobile reste tout de même 12,8% inférieur à celui enregistré au 4ème trimestre 2019.

En septembre sur un mois, la production a par ailleurs progressé de 12,1% dans la pharmacie, de 5,2% dans la chimie, de 8% pour les produits informatiques, électroniques et optiques et de 11,4% dans la cokéfaction et le raffinage, selon les données de l'Insee qui sont corrigées des variations saisonnières.

La fabrication de biens d'équipement augmente de 3,1%.

Les industries agro-alimentaires, qui ont peu souffert de la crise, sont restées stables en septembre tandis que la branche industries extractives - énergie - eau était en recul de 2,8%, toujours sur un mois.

Enfin, la construction a chuté de 8,4% en septembre après avoir gagné 7,5% en août. Ce secteur a connu un rebond de 40,1% au troisième trimestre par rapport au précédent, tout en restant à un niveau inférieur de 3,9% à celui du quatrième trimestre 2019.