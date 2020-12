France: la production industrielle poursuit son rattrapage en octobre

La production industrielle en France a poursuivi sa hausse au mois d'octobre, sans toutefois encore retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire, a rapporté jeudi l'Insee.

Elle a progressé de 1,6% sur un mois, comme au mois de septembre, pour lequel l'indice a été révisé en hausse de 0,2 point de pourcentage.

Le niveau de production reste cependant inférieur de 3,6% par rapport au mois de février, le dernier avant que l'économie française soit affectée par la pandémie de Covid-19.

La hausse de la production industrielle a été tirée en octobre par un rebond de 13% dans la cokéfaction et le raffinage, de 7,9% dans les industries extractives, l'énergie et l'eau ainsi que par la chimie (+7,3%), mais la production manufacturière a vu sa progression ralentir nettement à 0,5%, contre 2,3% le mois précédent.

Par rapport à février, la production manufacturière reste en recul de 5%.

La production a presque retrouvé son niveau d'avant-crise dans l'automobile (-1,4%) mais reste très en retrait pour les autres matériels de transport (-23,7%). Le recul par rapport à février est également important pour les produits électroniques, informatiques et optiques (-10,4%) tandis que la pharmacie progresse de 8,7% sur la même période.

Sur un an, la production industrielle dans son ensemble diminue de 5,5%, et de 6,4% pour la production manufacturière.

Toujours sur un an, la chute est la plus abrupte pour la cokéfaction et le raffinage (-22,3%), ainsi que pour les matériels de transports (-17,4%).