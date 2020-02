Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La production industrielle plonge en décembre avec les grèves Reuters • 07/02/2020 à 10:58









FRANCE: LA PRODUCTION INDUSTRIELLE PLONGE EN DÉCEMBRE AVEC LES GRÈVES PARIS (Reuters) - La production industrielle de la France a connu une contraction bien supérieure aux attentes en décembre, notamment pénalisée par les grèves dans les transports, mais ce ralentissement a également été observé dans d'autres pays européens. Selon les données publiées vendredi par l'Insee, la production industrielle a chuté de 2,8% en décembre par rapport au mois précédent, après avoir été stable en novembre. Ce recul, le plus fort depuis janvier 2018, s'avère nettement supérieur aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur une baisse de 0,3%. Les industriels français ont dû faire face en décembre à des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, perturbées par les grèves dans les transports dans le cadre de la mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Le ralentissement de la production en fin d'année a largement contribué à la contraction de 0,1% de l'économie française au quatrième trimestre. D'autres facteurs que les mouvements sociaux nationaux pourraient avoir pesé sur la production industrielle française en décembre, car un fléchissement marqué a aussi été constaté dans d'autres pays européens. La production de l'industrie allemande a par exemple reculé de 3,5% en décembre, enregistrant son repli le plus marqué depuis plus d'une décennie. Plus encourageant pour l'économie française, d'autres données préliminaires publiées vendredi par l'Insee suggèrent que l'amélioration du marché du travail s'est poursuivie en fin d'année dernière malgré la contraction du produit intérieur brut (PIB). Au cours du quatrième trimestre 2019, l'emploi salarié dans le secteur privé a progressé de 0,2%, avec 40.700 postes créés, ce qui porte à 201.000 les créations nettes de postes sur l'ensemble de l'année écoulée (+1,1%). Les Douanes ont quant à elles fait état d'une légère réduction du déficit commercial de la France en 2019. A 58,91 milliards d'euros (après 62,84 milliards en 2018), il a connu sa première amélioration depuis 2015. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

