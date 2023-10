France: la production industrielle en baisse de 0,3% en août (Insee)

La production industrielle a baissé de 0,3% en France en août sur un mois (après +0,5% en juillet), tout comme celle de la seule industrie manufacturière (-0,4% après +0,4%), a annoncé jeudi l'Insee.

Sur un an, la production des trois mois de juin à août est supérieure de 0,7% à celle des mêmes mois de 2022, et la production manufacturière est en hausse de 0,5%. L'Insee note cependant que "la production de certaines branches intensives en énergie baisse fortement".

Sur un mois, la production se replie dans un certain nombre de secteurs comme les biens d'équipement (-0,6%), les industries agroalimentaires (-1,0%), les "autres produits industriels" (bois, papier, chimie, pharmacie, metallurgie..., -1,2%) et la construction (-1,4%).

Elle est a contrario à nouveau en hausse dans les matériaux de transport (+3,5%, malgré une baisse de 3,2% dans l'automobile) et augmente dans l'énergie (+1,0%).

Sur un an (mois de juin à août comparés aux mêmes mois de 2022), la production "augmente nettement", selon l'Insee, dans les matériels de transport (+9,4%), que ce soit dans l'automobile (+8,2%) ou les autres matériels de transport (+10,3%).

Elle est également en hausse dans les biens d'équipement (+3,8%), les industries extractives, énergie et eau (+1,5%) et la cokéfaction-raffinage (+8,7%). A l'opposé, la production diminue dans la catégorie "autres produits industriels" (-1,7%) et les industries agroalimentaires (-1,8%).

"Dans le contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz facturés aux entreprises compte tenu des contrats négociés en 2022 pour 2023, les branches intensives en énergie sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, susceptible de peser sur leur production", remarque l'Institut de la statistique, comme pour juillet.

La production des trois derniers mois est ainsi "en forte baisse" par rapport à celle des trois mêmes mois de 2022 dans la sidérurgie (-33,7%), la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-18,4%) et la fabrication de produits chimiques de base (-10,6%).

L'Insee a revu à la baisse ses statistiques pour juillet, avec une hausse de la production industrielle à +0,5% contre +0,8% annoncé il y a un mois, et une progression de la seule production manufacturielle à +0,4% contre +0,7%.