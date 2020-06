France: la production industrielle a chuté de 20,1% en avril par rapport à mars (Insee)

La production industrielle en France a chuté de 20,1% en avril sur un mois, après avoir déjà perdu 16,2% en mars, alors qu'une large partie du pays était à l'arrêt en raison du confinement sanitaire, a rapporté mercredi l'Insee.

Par rapport à février, dernier mois avant que la pandémie du coronavirus ne frappe la France, la production du mois d'avril "est en baisse très marquée dans l'automobile (-93,4 %), le caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques (-54,4 %), le textile, habillement, cuir et chaussure (-52,1 %) et la métallurgie et produits métalliques (-50,8 %)", détaille l'Institut national des statistiques.

Toujours par rapport à février, "dans la pharmacie (-1,8 %) et les industries agroalimentaires (-9,8 %), la production a peu baissé en comparaison du reste de l'industrie", ajoute l'Insee, qui relève encore que "bien qu'en forte baisse, la chimie (-22,3 %) a mieux résisté".

Sur un mois, la production s'est notamment effondrée de 88% en avril dans l'automobile, après avoir avoir déjà diminué de 45,1% en mars.

Dans l'ensemble, la production manufacturière a reculé en avril de 21,9% par rapport au mois précédent et la construction de 32,7%, tandis que les industries extractives, l'énergie et l'eau ont limité leur baisse à 11,2%.

L'Insee prévient que ces chiffres sont susceptibles d'être davantage révisés que d'habitude, le taux de réponse des entreprises interrogées durant le mois de mai ayant été "un peu moins élevé que d'ordinaire".