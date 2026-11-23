Conférence de presse à Paris
PARIS, 23 novembre (Reuters) - La prévision de croissance économique du gouvernement français pour 2027, fixée à 1%, pourrait être revue à la baisse, a déclaré lundi le ministre français des Finances, Roland Lescure.
"La prévision de croissance, elle est aujourd'hui à risque. Il faut le reconnaître, le risque est à la baisse. On est en train d'actualiser nos chiffres et on aura l'occasion d'y revenir dans les jours ou les semaines qui viennent", a-t-il dit sur Franceinfo, ajoutant que les nouvelles projections seraient publiées en janvier.
Alors que le gouvernement prévoit pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB) et anticipe 5% dans son projet de loi de finances 2027, Roland Lescure a souligner qu'il fallait tenir cet objectif "quelles que soient les incertitudes sur la croissance".
"(Le ratio de) 5%, il est non négociable. On entre dans l'examen du budget au Sénat. Il faut que les sénateurs, et je suis persuadé qu'ils sont prêts à le faire, nous aident", a-t-il dit.
"Pour rassurer les investisseurs, on a besoin d'inscrire le redressement des finances dans la durée, mais on est ni l'Italie, ni la Grèce, ni l'Espagne", a-t-il ajouté.
Concernant le projet rapporté par la presse de règle d'or budgétaire que le président Emmanuel Macron envisage de faire adopter en réunissant le Congrès à Versailles en janvier, Roland Lescure a déclaré: "Je vous confirme que ça se regarde et que ça va se regarder".
"Pourquoi, c'est une bonne idée de le lancer maintenant? Littéralement, on galère pour faire adopter un budget et que tous les ans on part à zéro. L'avantage d'une règle d'or, c'est que ça vous permet d'inscrire un calendrier à moyen terme, un plan à moyen terme et de vous assurer que tous les ans vous restez bien sur la route".
"Je pense que le fait de dire, c'est l'Assemblée nationale dans son ensemble, à l'occasion du vote d'un budget qui s'inscrirait dans une loi cadre, c'est montrer aux investisseurs, au marché, que la majorité de l'assemblée nationale, la majorité du congrès est prête à s'engager".
"Ce que j'ai envie de dire, c'est avant la présidentielle, on se met d'accord sur le fait qu'il faut redresser à moyen terme. Et après la présidentielle, celui ou celle qui sera au pouvoir avec sa majorité, décidera".
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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