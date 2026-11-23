Conférence de presse à Paris

PARIS, 23 novembre (Reuters) - La prévision de croissance économique du ‌gouvernement français pour 2027, fixée à 1%, pourrait être revue à la baisse, a déclaré lundi ​le ministre français des Finances, Roland Lescure.

"La prévision de croissance, elle est aujourd'hui à risque. Il faut le reconnaître, le risque est à la baisse. On est en train d'actualiser nos chiffres ​et on aura l'occasion d'y revenir dans les jours ou les semaines qui viennent", a-t-il dit sur Franceinfo, ajoutant que ​les nouvelles projections seraient publiées en janvier.

Alors que ⁠le gouvernement prévoit pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB) et ‌anticipe 5% dans son projet de loi de finances 2027, Roland Lescure a souligner qu'il fallait tenir cet objectif "quelles que soient les incertitudes sur la ​croissance".

"(Le ratio de) 5%, il est ‌non négociable. On entre dans l'examen du budget au Sénat. Il ⁠faut que les sénateurs, et je suis persuadé qu'ils sont prêts à le faire, nous aident", a-t-il dit.

"Pour rassurer les investisseurs, on a besoin d'inscrire le redressement des finances dans la durée, ⁠mais on est ni ‌l'Italie, ni la Grèce, ni l'Espagne", a-t-il ajouté.

Concernant le projet rapporté par ⁠la presse de règle d'or budgétaire que le président Emmanuel Macron envisage de faire adopter ‌en réunissant le Congrès à Versailles en janvier, Roland Lescure a déclaré: "Je vous confirme que ⁠ça se regarde et que ça va se regarder".

"Pourquoi, c'est une ⁠bonne idée de le lancer ‌maintenant? Littéralement, on galère pour faire adopter un budget et que tous les ans on ​part à zéro. L'avantage d'une règle d'or, c'est ‌que ça vous permet d'inscrire un calendrier à moyen terme, un plan à moyen terme et de vous assurer que ​tous les ans vous restez bien sur la route".

"Je pense que le fait de dire, c'est l'Assemblée nationale dans son ensemble, à l'occasion du vote d'un budget qui s'inscrirait ⁠dans une loi cadre, c'est montrer aux investisseurs, au marché, que la majorité de l'assemblée nationale, la majorité du congrès est prête à s'engager".

"Ce que j'ai envie de dire, c'est avant la présidentielle, on se met d'accord sur le fait qu'il faut redresser à moyen terme. Et après la présidentielle, celui ou celle qui sera au pouvoir avec sa majorité, décidera".

(Rédigé par Claude Chendjou, ​édité par Benoit Van Overstraeten)