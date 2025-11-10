France-La justice accepte la demande de mise en liberté de Sarkozy

La Cour d'appel de Paris s'est prononcée lundi en faveur de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, détenu depuis le 21 octobre dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

La remise en liberté de l'ancien chef de l'Etat est assortie d'un contrôle judiciaire.

Les avocats de Nicolas Sarkozy avaient déposé une demande de libération aussitôt après son incarcération le 21 octobre à la prison de la Santé, à Paris.

Agé de 70 ans, Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Paris pour "association de malfaiteurs".

Dans ce jugement sans précédent dans l'Histoire politique française, l'ex-chef de l'Etat est reconnu coupable d'avoir tenté, par l'intermédiaire de ses proches collaborateurs, d'obtenir des fonds auprès de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi afin de financer la campagne qui lui a permis de diriger la France de 2007 à 2012. Il avait fait appel de cette décision.

