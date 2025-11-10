 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-La justice accepte la demande de mise en liberté de Sarkozy
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 13:43

La Cour d'appel de Paris s'est prononcée lundi en faveur de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, détenu depuis le 21 octobre dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

La remise en liberté de l'ancien chef de l'Etat est assortie d'un contrôle judiciaire.

Les avocats de Nicolas Sarkozy avaient déposé une demande de libération aussitôt après son incarcération le 21 octobre à la prison de la Santé, à Paris.

Agé de 70 ans, Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Paris pour "association de malfaiteurs".

Dans ce jugement sans précédent dans l'Histoire politique française, l'ex-chef de l'Etat est reconnu coupable d'avoir tenté, par l'intermédiaire de ses proches collaborateurs, d'obtenir des fonds auprès de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi afin de financer la campagne qui lui a permis de diriger la France de 2007 à 2012. Il avait fait appel de cette décision.

(Reportage Juliette Jabkhiro; rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 13:54

    Une très bonne chose car ça libère une place pour quelqu'un de vraiment dangereux pour la société, et ça fera des économies non négligeables car incarcérer un ancien président ou un lambda ne demande pas le même dispositif.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank