France: la hausse des défaillances d'entreprises a ralenti cet été, selon Altares

Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 23% au troisième trimestre sur un an, mais le rythme de cette hausse ralentit, selon une étude du cabinet spécialisé Altares publiée mercredi.

Ainsi, 10.979 procédures de liquidation, redressement judiciaire ou sauvegarde ont été ouvertes devant les tribunaux de commerce de juillet à septembre: c'est à la fois un plus haut depuis 2018, et le premier ralentissement depuis janvier 2022, selon Altares.

"Depuis début 2022, le nombre de défaillances bondissait en moyenne de 47% chaque trimestre: un taux aussi élevé sur une si longue période est inédit, mais rappelons qu'en 2021, les défauts étaient aussi au plus bas depuis 35 ans", observe Thierry Millon, le directeur des études d'Altares.

M. Millon table également pour les prochains trimestres sur "des augmentations plus modérées".

L'étude observe cependant une proportion de PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) défaillantes en augmentation constante: 8,2% du total au troisième trimestre, plus haut niveau depuis l'été 2010. Ces défaillances ont augmenté de 32% sur un an.

Celles des très petites entreprises sont beaucoup plus nombreuses (92% du total), mais leur hausse est limitée à 22% sur un an.

Au total, 37.280 emplois sont menacés par ces défaillances, un plus haut depuis le troisième trimestre 2016 : quelque 21.800 dans les PME et 15.500 dans les TPE.

Les entreprises âgées de moins de 3 ans sont les plus vulnérables (+32% de défaillances sur un an), suivies par celles âgées de 5 à 10 ans (+31%). Les plus de 10 ans sont dans la moyenne (+22%).

En revanche les jeunes entreprises de 3 à 5 ans "créées avant le Covid et qui ont su résister jusqu'alors, tiennent bon" selon l'étude, avec une hausse des défaillances sur un an limitée à 13% au troisième trimestre.

Les secteurs très en difficulté sont toujours la coiffure-instituts de beauté (+38%), avec autant de défauts de salons de coiffure sur les neuf premiers mois de 2023 que pendant toute l'année 2015, "elle-même la pire année pour le secteur".

La restauration rapide "signe un record historique" de défaillances (+28%). Celles des agences immobilières ont presque doublé (+98%, au plus haut depuis plus de 10 ans).

Les défaillances sont quasiment stables ou en baisse dans l'hébergement (-13%), le commerce interentreprises (+4%) dont les matériaux de construction (-27%), et l'agriculture (-5%) dont -28% dans l'élevage.