France: la forte croissance du secteur manufacturier s'est poursuivie en juin

La forte expansion de l'activité manufacturière en France s'est poursuivie au mois de juin, malgré des pénuries qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement, a rapporté jeudi le cabinet IHS Markit.

L'indice des acheteurs PMI - qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises opérant en France - s'est légèrement replié à 59,0 contre 59,4 en mai, mais reste très largement au-dessus de 50, valeur qui marque la limite entre une expansion et une contraction de l'activité.

Dans le détail "le volume global des nouvelles commandes a affiché son deuxième plus fort taux de croissance depuis presque trois ans et demi tandis que la production et l'emploi ont augmenté pour un cinquième mois consécutif", selon Markit.

Le cabinet relève cependant "de fortes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement" qui ont "occasionné de nouvelles pénuries de matières premières et de produits semi-finis".

Ces dysfonctionnements ont provoqué une hausse des prix payés par les fabricants français, ce qui a entraîné une hausse des prix de vente "à un rythme inégalé depuis le début de l'enquête" en avril 1998.

Les délais de livraison se sont également allongés à leur plus haut niveau depuis cette date, mis à part "en avril 2020 lors de l'application des premières mesures de confinement au niveau mondial".

"Un maintien prolongé de ces difficultés risque d'affecter, à terme, les cadences de production, le marché de l'emploi et les prix", a mis en garde Joe Hayes, économiste à IHS Markit, cité dans un communiqué.

Selon lui, il faudra "attendre quelques mois pour mesurer l'impact réel de ces difficultés d'approvisionnement sur la reprise de l'économie à l'issue de la crise sanitaire".

