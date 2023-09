France: la croissance "pas extraordinaire" en fin d'année, selon le DG de l'Insee

Les prévisions que présentera l'Insee la semaine prochaine pour la croissance économique des troisième et quatrième trimestres en France "ne sera pas extraordinaire", a indiqué vendredi le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Interrogé par BFM Business sur le bon chiffre de la croissance au deuxième trimestre, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,5% (après une croissance nulle au premier trimestre), Jean-Luc Tavernier a remarqué qu'il ne faudrait pas "verser dans un excès d'optimisme: il ne faut pas croire que 2% en rythme annuel, c'est la nouvelle normalité".

Il a observé que ce bon trimestre avait été porté par différents "phénomènes conjoncturels, qui se sont conjugués", et un premier trimestre de comparaison sans croissance, notamment en raison des grèves contre la réforme des retraites.

L'Insee présentera jeudi prochain ses prévisions de fin d'année. M. Tavernier a prévenu que "selon toute vraisemblance, le troisième trimestre serait moins bon que le deuxième". Et ce qui sera annoncé pour l'ensemble de la fin d'année "ne sera pas extraordinaire", a-t-il averti.

Interrogé sur la possibilité que le PIB recule même au troisième trimestre, comme commencent à l'envisager certains économistes, il a botté en touche: "Je ne sais pas, je ne sais pas, il sera moins bon que le T2, c'est probable", a-t-il répété.

"On a eu pendant des années un climat sur l'activité et l'emploi très positifs et supérieur à la moyenne historique. Maintenant, on est proche de cette moyenne", a-t-il noté.

Concernant l'inflation, passée de 4,3% sur un an en juillet à 4,8% en août, M. Tavernier a noté que "cette résurgence" était surtout "due à l'énergie". "Mais cela ne remet pas en cause de revenir entre 4% et 4,5% tout au long de ce semestre."

Hors énergie, "c'est plutôt sage", a-t-il relevé, observant que les prix alimentaires "continuent de ralentir", malgré un rythme qui reste "élevé" (+11,1% sur un an en août contre +12,7% en juillet).

Il a observé que les taux de marge des entreprises étaient un point et demi au-dessus de leur tendance depuis le milieu des années 2010, à 33,7% au lieu de 32%, mais de manière "irrégulière" selon les branches.