France: la croissance de l'activité manufacturière ralentit encore en août

La croissance de l'activité manufacturière a de nouveau ralenti en France en août, pénalisée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement, qui font craindre aux entreprises de nouvelles hausses de coûts, a rapporté mercredi le cabinet IHS Markit.

L'indice composite, qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises, s'est replié en août à 57,5, après 58 en juillet et 59 en juin, selon un communiqué du cabinet.

Une valeur supérieure à 50 signale une expansion et une valeur inférieure à cette limite une contraction.

Le ralentissement d'août s'explique notamment par la faible croissance des nouvelles commandes, à leur plus bas niveau depuis janvier, et par le recul de la production de biens de consommation et des biens d'équipement.

A l'inverse, la croissance des ventes a "conservé un rythme soutenu", souligne IHS Markit.

"La conjoncture économique est restée très favorable dans le secteur manufacturier français en août. Le nouveau repli des taux d'expansion de la production et des nouvelles commandes suggère toutefois que le pic de croissance post-pandémie a été largement dépassé", a commenté Joe Hayes, économiste à IHS markit, cité dans le communiqué.

Les entreprises sont notamment pénalisées par les pénuries de matières premières, qui créent des "contraintes de capacité", se traduisant notamment par un allongement des délais de livraison des intrants en août.

Pour s'en prémunir, les fabricants français ont "constitué des stocks de sécurité et procédé à des achats en masse" en août, selon le cabinet.

Mais ces difficultés pèsent sur le moral des entreprises: la part de celles anticipant une croissance de leur activité dans les douze prochains mois est tombée à son plus bas niveau depuis neuf mois.

mhc/ico/spi