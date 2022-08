France: la création d'emplois dans le privé poursuit sa hausse au 2e trimestre (+0,5%), selon l'Insee

L'emploi salarié privé a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre en France, soit 102.500 créations nettes d'emploi, selon l'estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi.

Au premier trimestre 2022, l'augmentation du nombre d'emplois créés dans le privé avait marqué le pas, avec une timide augmentation de 0,3% (soit 69.500 nouveaux emplois), qui avait toutefois dépassé la chute consécutive à la pandémie de Covid-19.

Mi-2022, l'emploi salarié privé reste supérieur à son niveau d'avant-crise, fin 2019, avec 3,8% d'emplois en plus (+754.200 emplois).

Dans le détail, l'intérim, boussole du marché de l'emploi, poursuit son repli amorcé au premier trimestre (-2,1%, soit -17.400 emplois), après un premier trimestre où il avait baissé de 1,7% (soit -13.800 emplois). Bien loin des sept trimestres de hausse consécutive amorcés au sortir du confinement du printemps 2020.

Mais à la mi-2022, l'intérim "demeure supérieur à son niveau d'avant-crise", selon l'Insee.

Hors intérim, l'emploi salarié dans le privé augmente solidement dans le tertiaire et se stabilise dans tous les autres secteurs.

Seule ombre au tableau, l'industrie, où les créations d'emplois restent inférieures à leur niveau d'avant-crise (-12.000 emplois par rapport à fin 2019), en dépit d'une légère hausse de 0,1% (+3.100 emplois) lors du deuxième trimestre 2022.

Dans le tertiaire marchand hors intérim, la solide augmentation du nombre d'emplois salariés privés se confirme avec 0,8% d'emplois en plus (+97.300 emplois), après une hausse de 0,6% d'emplois au premier trimestre (+77.300 emplois).

Selon l'Insee, "ce dynamisme explique l'essentiel de la hausse totale de l'emploi salarié privé."

Le secteur de la construction est stable, où le niveau de l'emploi salarié privé est identique par rapport au premier trimestre 2022. Comparé à 2021, le nombre d'emplois privés dans la construction hors intérim dépasse son niveau de 1,2% (soit 19.300 emplois en plus), et surpasse son niveau de 2019 de 6,2%, soit 91.600 emplois en plus.

Enfin, l'emploi salarié privé dans le tertiaire non marchand augmente plus nettement, de 0,7% (+19.500 emplois), confirmant là aussi la hausse du premier trimestre (de +7.600 emplois, soit 0,3%).