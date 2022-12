France: la contraction de la production manufacturière ralentit en novembre

L'activité manufacturière a continué à se contracter en novembre, toutefois moins fortement que le mois précédent, tandis que les tensions inflationnistes ont montré des signes d'atténuation, selon des données publiées jeudi par la cabinet S&P Global.

L'indice PMI manufacturier, qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel d'environ 400 entreprises opérant en France, s'est établi à 48,3 en novembre, un peu mieux que le niveau de 47,2 atteint en octobre.

Un niveau inférieur à 50 points signale un repli de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à ce seuil traduit une expansion.

La production et les nouvelles commandes sont à nouveau en repli pour le sixième mois consécutif, selon S&P Global, "mais à des rythmes moins soutenus qu'en octobre".

Les entreprises interrogées imputent la baisse de leurs ventes à la faiblesse de la demande, à l'augmentation des prix de vente sous l'effet d'une forte inflation et à un niveau de stocks suffisant chez les clients.

"La forte inflation et la faiblesse de la demande ont fait chuter les niveaux d'activité, cette conjoncture difficile risquant par ailleurs de perdurer en 2023", a indiqué S&P Global.

Les répondants se montrent inquiets pour les douze prochains mois: sur fond de crise énergétique, de forte inflation et de faiblesse persistante de la demande, le degré de pessimisme a atteint son niveau le plus élevé depuis la première vague de Covid-19 en mai 2020.

"Les fabricants français semblent également se préparer à une période de contraction prolongée", souligne Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence, avec une baisse des volumes d'achats et des stocks d'intrants, synonymes de nouvelles réductions des taux de production.

Sur une note plus positive, l'emploi manufacturier a continué à croître, à un rythme toutefois plus lent, et le taux d'inflation des achats a marqué le pas, atteignant son plus faible niveau depuis presque deux ans, grâce à la baisse de prix de certains produits, même si les coûts restent élevés.

La hausse des prix de vente a également ralenti en novembre, le taux d'inflation atteignant un point bas depuis mars 2021.

Pour Joe Hayes, ces replis laissent "espérer un plafonnement des tensions inflationnistes, tendance qui pourrait se répercuter prochainement sur d'autres segments de l'économie".