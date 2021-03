France: la consommation des ménages stable en février (Insee)

Les dépenses de consommation des ménages en France sont restées stables en février par rapport à janvier, après le net recul du mois de janvier qui avait vu le renforcement du couvre-feu instauré pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi l'Insee.

La hausse de 3,4% des achats de biens fabriqués est compensée par la baisse de 3,1% des dépenses en énergie et le repli de 2,2% de la consommation de biens alimentaires, a détaillé l'Institut national de la statistique.

Le rebond de la consommation de biens fabriqués vient de la progression des dépenses de bien durables (équipement du logement, matériel de transport, etc.), qui ont progressé de 2,3%, après -10,3% en janvier, et de celles des biens d'habillement-textile (+15,8%, après -28% en janvier).

"Ce rebond, lié au décalage et à l'extension de la période des soldes, a pu être limité par le renforcement des contraintes sanitaires et la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m2", a souligné l'Insee.

En ce qui concerne les dépenses d'habillement-textile, l'Institut de la statistique note aussi que sur les deux mois de janvier et février, elles restent 4,6% en deçà de leur niveau d'un an plus tôt, soit juste avant le début de la crise sanitaire en France.