France : la consommation des ménages s'est stabilisée en octobre après deux mois de baisse

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont été stables en octobre, après avoir baissé en septembre et en août, a indiqué l'Insee vendredi.

La consommation d'énergie, à nouveau en baisse (-2,9 %), est compensée par le rebond de la consommation en biens fabriqués (+1,3 %), tandis que la consommation alimentaire n'a presque pas bougé (-0,1 %), explique l'Institut national de la statistique, qui en profite pour réviser à la baisse la consommation des ménages au mois de septembre (-0,9 %, contre -0,5 % initialement annoncé).

La "forte baisse" des dépenses en énergie est "portée par le net repli des dépenses en carburants dans un contexte de prix élevés", développe l'Insee.

Le rebond de la consommation des ménages concernant les biens fabriqués est quant à lui permis par une forte hausse de la consommation en habillement-textile (+8,1 %). La consommation des biens durables et des autres biens fabriqués est restée stable.