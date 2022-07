France: la consommation des ménages en légère hausse en juin (+0,2%)

La consommation des ménages en France s'est inscrite en légère hausse de 0,2% en juin, après un premier mois de rebond en mai (+0,4% en données révisées en baisse) à la suite de deux mois de recul, a rapporté vendredi l'Insee.

"Cette légère augmentation est due au net rebond de la consommation en énergie (+3,1% après -2,7% en mai)", a indiqué l'Institut national de la statistique.

La consommation d'énergie a, en effet, été tirée par "le retour à la normale" de la consommation de gaz et d'électricité (+4,5%), après un mois de mai en nette baisse (-5%), et par "la consommation des carburants, et en particulier d'essence" (+1,3% après une légère hausse de 0,3% le mois précédent), a commenté l'Insee dans un communiqué.

La consommation des biens durables a continué de son côté à augmenter (+0,7% après +0,3%), poussée notamment par l'"augmentation des achats de voitures neuves et dans une moindre mesure de camping-cars".

En revanche, la consommation "en biens fabriqués" a baissé en juin, de 0,7%, après une augmentation de 2,1% en mai, en raison du "net repli de la consommation en habillement-textile" (-4,6% contre +10,9% le mois précédent), selon l'Insee.

Même tendance pour l'alimentaire, en légère baisse de 0,3% alors qu'elle était stable en mai (+0,1%), et la consommation en "autres biens fabriqués" (-0,2% après -0,3%).

Sur l'ensemble du deuxième trimestre 2022, la consommation des ménages en biens a toutefois diminué de 1,3%.