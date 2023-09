France: la consommation des ménages en baisse de 0,5% en août

Les dépenses des ménages français en biens de consommation ont baissé de 0,5% en août sur un mois, sous l'effet de la diminution des achats de biens fabriqués (-0,5%), de produits alimentaires (-0,5%) et énergétiques (-0,6%), a indiqué vendredi l'Insee.

En juillet, la consommation en biens fabriqués avait augmenté de 1,7%, tirant à la hausse la consommation des ménages pour le mois, progression révisée de 0,3% à 0,4%, a précisé l'Institut.

Le repli des dépenses alimentaires s'est poursuivi en août (-0,5%) après une baisse de 0,9% en juillet, amenant la baisse à 7,3% sur un an (entre août 2022 et août 2023).

Sur un mois, elles sont tirées vers le bas, comme en juillet, par le recul des achats de produits agroalimentaires et agricoles, mais aussi par celui de la consommation de tabac qui avait connu une légère hausse en juillet.

Si la consommation en biens durables est "stable dans son ensemble" en août, les dépenses en biens fabriqués sont tirées vers le bas (-0,5%) par la baisse des achats en habillement-textile (-2,3% après +0,1% en juillet).

Cette chute s'explique "à la fois par un nouveau recul des achats de chaussures et cuir et par la diminution des dépenses en habillement et en textile", précise l'Insee.

La consommation d'autres biens fabriqués diminue légèrement en août (-0,2% après +0,3% en juillet), sous l'impulsion des baisses d'achats de biens de bricolage et de parfums.

Dans le secteur de l'énergie, les dépenses des ménages continuent de "diminuer légèrement" (-0,6% après -0,3% en juillet), sous l'effet d'un nouveau recul des achats de fioul et gasoil.

La consommation de gaz et d'électricité est, elle, "quasi stable" sur un mois.

En août, la consommation des ménages se contracte sur un an: -1,9% par rapport à août 2022.