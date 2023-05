France: la consommation des ménages accentue sa baisse en avril à 1% sur un mois

La consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril, baisse plus forte que celle des deux mois précédents, a rapporté mercredi l'Insee.

Au mois de mars la chute avait été de 0,8%, après 0,3% en février, selon un chiffre révisé par l'Institut national de la statistique.

La diminution de la consommation des ménages en avril est due au repli de 1,9% de la consommation en énergie d'une part, et de la consommation alimentaire de l'autre (-1,8%), les produits alimentaires étant ceux dont les prix ont le plus augmenté.

La baisse de la consommation alimentaire est toutefois plus faible qu'en mars (-2,4%).

"Cette baisse s'explique par le recul des dépenses en produits agroalimentaires tandis que les achats de produits agricoles rebondissent", précise l'Insee dans son communiqué.

Concernant l'énergie, la baisse s'explique par la diminution de la consommation de carburants "notamment en gasoil, tandis que la consommation en électricité et gaz rebondit".

La consommation de biens fabriqués est quasi-stable avec +0,1% en avril, et celle des biens durables est stable.

La révision en hausse de la consommation de 0,5 point de pourcentage en février et en mars est liée à l'intégration de nouvelles séries statistiques et à une actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières et des effets du nombre de jours ouvrables, explique encore l'institut.