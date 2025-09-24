France-L'intersyndicale propose une journée d'action le 2 octobre après un rendez-vous à Matignon

Les partenaires sociaux reçus à Matignon

Les syndicats estiment que "le compte n'y est pas"

Après le 18 octobre, une nouvelle journée de manifestation

(Actualisé avec citations, détails)

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a reçu mercredi pendant plus de deux heures à Matignon l'ensemble des syndicats, qui ont proposé une nouvelle journée d'action le 2 octobre, estimant que, face à leurs revendications, "le compte n'y est pas".

Une décision sera prise dans la soirée lors d'une réunion de l'intersyndicale, a précisé devant la presse la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon.

"Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses", a-t-elle déclaré. "Pour l'intersyndicale c'est une occasion manquée, le compte n'y est pas".

Une semaine après la journée d'action du 18 septembre qui a réuni entre 500.000 et un million de manifestants dans tout le pays, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires se sont rendus à Matignon à l'invitation de Sébastien Lecornu.

L'intersyndicale, qui réclame notamment l'abrogation de la réforme des retraites de 2023, a fait part de sa déception.

Sophie Binet, cheffe de file de la CGT, a déclaré n'avoir reçu "aucun élément précis" du Premier ministre en matière de justice fiscale et de moyens pour les services publics.

Toujours sans gouvernement, Sébastien Lecornu a convié en début d'après-midi les organisations patronales : Medef, CPME et U2P.

Celui qui a succédé à François Bayrou le 9 septembre consulte en vue de l'élaboration d'un budget 2026 qui ne soit pas censuré à l'Assemblée nationale, un exercice délicat étant donné les forces en présence.

Dans un entretien accordé mardi à BFM TV en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Emmanuel Macron a apporté son soutien aux efforts du Premier ministre, dont le discours politique générale se fait attendre.

"Il est normal que Sébastien Lecornu prenne le temps, il a raison", a dit le chef de l'Etat.

(Reportage Elizabeth Pineau, avec les contributions de Nicolas Delame et Tangi Salaün)