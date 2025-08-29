 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-L'intersyndicale appelle à une mobilisation le 18 septembre
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 11:28

L'intersyndicale a appelé vendredi à une journée de mobilisation le 18 septembre prochain contre les mesures budgétaires avancées par le Premier ministre François Bayrou, a annoncé Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT.

"Nos organisations appellent à une mobilisation le 18 septembre, y compris par la grève et la manifestation", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse au siège du syndicat à Paris, où les principaux syndicats se sont réunis vendredi.

"Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit (...) Les différentes mesures budgétaires avancées sont d'une brutalité sans précédent", a-t-elle ajouté.

Les syndicats n'ont pas appelé à rejoindre un appel informel à protester dans tout le pays le 10 septembre appelé "Bloquons tout".

La mobilisation interviendra une semaine après le vote de confiance que François Bayrou a annoncé lundi devant l'Assemblée nationale sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

