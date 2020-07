Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'Insee voit le PIB rebondir de 19% au 3e trimestre et baisser de 9% sur l'année Reuters • 08/07/2020 à 08:40









FRANCE: L'INSEE VOIT LE PIB REBONDIR DE 19% AU 3E TRIMESTRE ET BAISSER DE 9% SUR L'ANNÉE PARIS (Reuters) - L'économie française devrait connaître un fort rebond au deuxième semestre après le creux sans précédent enregistré sur la première moitié de l'année du fait du confinement mis en place pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus, selon une nouvelle estimation publiée mercredi par l'Insee. Le produit intérieur brut (PIB) de la France, qui s'était contracté de 5,3% sur les trois premiers mois de l'année, devrait avoir chuté de 17% au deuxième trimestre, soit une estimation identique à celle établie en juin, souligne l'Insee dans son nouveau point de conjoncture. Pour la deuxième partie de l'année, l'Insee prévoit désormais un rebond d'environ 19% du PIB au troisième trimestre, avant une progression de 3% au quatrième trimestre. "Sur l'ensemble de l'année 2020, (le PIB) diminuerait alors d'environ 9% par rapport à 2019", précise l'Insee, en soulignant cependant que de nombreuses incertitudes entourent cette estimation, sujette à variation en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde. "En particulier, une éventuelle deuxième vague épidémique sur le territoire national viendrait nécessairement freiner la reprise, même si l'on peut espérer une cohabitation entre le virus et l'activité économique un peu moins difficile qu'au printemps, grâce à l'expérience accumulée tout au long de cette première vague", souligne l'institut statistique. Près de deux mois après le début du déconfinement, le 11 mai, l'économie française s'est "assez nettement" redressée et la perte d'activité en juin s'établirait à environ 12% par rapport à une situation normale (contre -22% en mai et -30% en avril, un mois entièrement passé sous le régime du confinement). De son côté, la Banque de France (BdF) a estimé lundi que le PIB avait plongé de 14% au cours du deuxième trimestre et devrait connaître un rebond de même ampleur au cours du troisième trimestre. La BdF a précisé que si la reprise économique se confirme et si l'épidémie de coronavirus reste maîtrisée, elle pourrait réviser à la hausse sa prévision d'une baisse de 10% du PIB cette année, qui est déjà plus optimiste que celle du gouvernement (-11%). Les prévisions pour la France des grandes institutions internationales (les anticipations du FMI, de l'OCDE et de la Commission européenne) s'échelonnent entre -10,6% et -12,5%). (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

