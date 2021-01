France: l'inflation stable en décembre sur un an, en hausse de 0,5% sur l'ensemble de 2020

Les prix à la consommation en France ont stagné sur un an en décembre après avoir progressé de 0,2% en novembre, tandis que sur l'ensemble de l'année, l'inflation a atteint en moyenne 0,5%, a indiqué l'Insee vendredi.

L'Institut national de la statistique précise toutefois que "la crise sanitaire de la Covid-19 a a?ecté la qualité des données du mois de décembre: les relevés de prix dans les points de vente physiques ont été suspendus entre le 30 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, certains points de vente étaient fermés et certains produits n'étaient pas disponibles à l'achat en décembre".

Sur un an, "les prix de l'alimentation sont moins dynamiques que le mois dernier (+1,0% après +2,0 %) et ceux des produits manufacturés baissent davantage (-0,9 % après -0,3 %)".

En revanche, les prix des services (+0,7%) et ceux du tabac (+12,5%) progressent, sur un an, au même rythme qu'en novembre.

Les prix de l'alimentation sont tirés par la hausse des produits frais qui continuent à flamber (+6,2%), bien que moins fortement qu'en novembre, et les prix des services tirés vers le bas par la baisse des tarifs du transports (-1,6%).

Les prix de l'énergie subissent un recul de 7%, un peu moins fort que le mois précédent, toujours sur un an.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, est stable sur un an, après avoir progressé de 0,2% en novembre.

Sur l'ensemble de l'année 2020, les prix à la consommation ont progressé en moyenne de 0,5%, a également indiqué l'Insee vendredi, soit un net ralentissement après la hausse de 1,1% en 2019, qui marquait déjà le premier tassement de l'inflation après trois années d'accélération.

Ce taux d'inflation moyen fait référence pour les revalorisations contractuelles, notamment salariales.

Cela provient "d'une part d'un repli des prix de l'énergie, et d'autre part, d'un ralentissement de ceux des services et des produits alimentaires", détaille ainsi l'Insee.

Par exemple, les prix des services de transports ont reculé en moyenne de 1,7%, après une hausse de 0,7% en 2019, tandis que ceux des services de logement (loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères) ont légèrement ralenti à +0,3% contre +0,4% en 2019.

Les prix de l'alimentation restent en augmentation (+1,9%), mais là encore dans une moindre mesure par rapport à 2019 (+2,5%), même si la hausse des prix des produits frais s'est nettement accélérée, souligne l'Insee.

Pas de répit non plus pour les prix du tabac, qui ont eux progressé de 13,7% en moyenne, après +10,6% en 2019, du fait, de nouveau, du relèvement des taxes.

Enfin, les prix des produits manufacturés ont encore reculé l'an dernier (-0,2%), mais dans une moindre mesure que l'année précédente (-0,6%).

L'Insee souligne enfin que la structure de consommation des ménages (par classe d'âge, niveaux de revenus etc.), influe sur la hausse des prix enregistrée.

Ainsi, l'inflation a globalement été la même l'an dernier quel que soit le niveau de revenu des ménages, mais elle a été beaucoup plus faible pour les ménages de plus de 60 ans et un peu inférieure pour les ménages propriétaires.