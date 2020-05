France: l'inflation se tasse en mai malgré la hausse des prix des produits frais

La hausse des prix à la consommation a ralenti à 0,2% sur un an au mois de mai en France en raison du recul des prix des produits manufacturés et de l'énergie et en dépit de l'envolée de ceux des produits frais, a rapporté l'Insee vendredi.

En avril, la hausse des prix à la consommation s'était élevée à 0,3%.

Selon les données provisoires recueillies par l'Institut national des statistiques, ce tassement sur un an résulte aussi "d'un ralentissement (de la hausse) des prix de l'alimentation", tandis que les prix à la consommation restent stables sur un mois.

En mai, la hausse du prix des produits frais sur un an serait ainsi de 16,2% après 17,8% en avril, tandis que pour l'ensemble des produits alimentaires, elle serait limitée pour le mois en cours à 3,1%, contre 3,7% en avril, détaille l'institut sur la base de ses données provisoires.

Les prix alimentaires "seraient nettement moins dynamiques que le mois précédent, en lien notamment avec le ralentissement (de la hausse) de ceux des produits frais", commente l'Insee.

L'institut ajoute que les prix des produits manufacturés "reculeraient à peine" en mai, avec -0,7% sur un an après -0,5% en avril, mais que ceux de l'énergie baisseraient de 11% en mai, après -8,6% le mois dernier.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base de comparaison au niveau européen, "ralentirait à +0,2%" en mai, "après +0,4% en avril. Sur un mois, il serait stable, comme le mois précédent", rapporte encore l'Insee.